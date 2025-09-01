Fergeteges hangulat a Majki Nyár Fesztiválon - Korda Gyuri bácsi felpezsdítette a bulit + galéria

A Majki Nyár Fesztivál a nyár méltó lezárásaként hozott három napon át tartó szórakozást Majkpusztára. A helyszínt úgy alakították ki, hogy minden korosztály megtalálja a neki szóló programot: a gyerekeket koncertek és kézműves foglalkozások, a felnőtteket borudvar és gasztronómiai különlegességek várták. A majki tó festői környezete ideális hátteret adott a zenei és kulturális programoknak.

Majki Nyár Fesztivál: Így telt Korda György és Balázs Klári koncertje

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Telt ház és fergeteges hangulat a Majki Nyár Fesztiválon

Pénteken több ezren látogattak ki a festői szépségű Majkpusztára, ahol először rendezték meg a Majki Nyár – Zenei és Kulturális Fesztivált. A rendezvény rögtön hatalmas sikert aratott: a nyitónapon színpadra lépett többek között Agárdi Szilvi és a NOX, a közönség pedig hatalmas lelkesedéssel fogadta a fellépőket.

Szombaton ugyan az időjárás közbeszólt, így több program is módosult, a legnagyobb változás pedig az volt, hogy Korda György és Balázs Klári koncertje vasárnap estére került át. A szervezők mindenkit időben tájékoztattak, és a közönség megértéssel fogadta a változást.

Az első nap több ezren voltak kint, amit abszolút sikernek tartunk. A tegnapi napot sajnos elmosta az eső, de Korda György és Balázs Klári fellépését sikerült áttenni vasárnapra. Bízunk benne, hogy ma este is hasonló létszámban leszünk, mint pénteken

– mondta el Jakab Jácint szervező, a fesztivált lebonyolító Career Brand Management képviseletében

Izgalmas borudvar és kézműves vásár

A fesztivál azonban nem csak a koncertekről szól: a tóparti borudvar és a kézműves vásár igazi közönségkedvencnek bizonyult. Tizenhárom pincészet kínálja borait, többek között Szekszárdról is, a gasztrostandoknál pedig a frissen sültek, a tépett húsos szendvicsek, a kürtőskalács és a klasszikus lángos a legnépszerűbbek.

Nagykoncertek

A vasárnapi program délutántól estig tartott, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt kínálva élményt: fellépett az Alma Együttes, Nyári Károly és lányai, majd este nyolctól a fesztivál legjobban várt eseménye, a Korda György és Balázs Klári nagykoncert következett, amely hatalmas tömeget vonzott. Az estét Herczog Ricsi fellépése zárta, méltó pontot téve a fesztivál háromnapos programjára.