Fesztivál

1 órája

Fergeteges hangulat a Majki Nyár Fesztiválon - Korda Gyuri bácsi felpezsdítette a bulit + galéria

Ezrek búcsúztatták a nyarat a majki tó partján, ahol három napon át szólt a zene és pezsgő hangulat töltötte be a környéket. A Majki Nyár Fesztivál első alkalommal várta a közönséget koncertekkel, családi programokkal, borudvarral és kézműves vásárral.

Bajcsy Tünde

A Majki Nyár Fesztivál a nyár méltó lezárásaként hozott három napon át tartó szórakozást Majkpusztára. A helyszínt úgy alakították ki, hogy minden korosztály megtalálja a neki szóló programot: a gyerekeket koncertek és kézműves foglalkozások, a felnőtteket borudvar és gasztronómiai különlegességek várták. A majki tó festői környezete ideális hátteret adott a zenei és kulturális programoknak. 

Majki Nyár Fesztivál: Így telt Korda György és Balázs Klári koncertje
Majki Nyár Fesztivál: Így telt Korda György és Balázs Klári koncertje
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Telt ház és fergeteges hangulat a Majki Nyár Fesztiválon

Pénteken több ezren látogattak ki a festői szépségű Majkpusztára, ahol először rendezték meg a Majki Nyár – Zenei és Kulturális Fesztivált. A rendezvény rögtön hatalmas sikert aratott: a nyitónapon színpadra lépett többek között Agárdi Szilvi és a NOX, a közönség pedig hatalmas lelkesedéssel fogadta a fellépőket.

Szombaton ugyan az időjárás közbeszólt, így több program is módosult, a legnagyobb változás pedig az volt, hogy Korda György és Balázs Klári koncertje vasárnap estére került át. A szervezők mindenkit időben tájékoztattak, és a közönség megértéssel fogadta a változást.

Az első nap több ezren voltak kint, amit abszolút sikernek tartunk. A tegnapi napot sajnos elmosta az eső, de Korda György és Balázs Klári fellépését sikerült áttenni vasárnapra. Bízunk benne, hogy ma este is hasonló létszámban leszünk, mint pénteken

– mondta el Jakab Jácint szervező, a fesztivált lebonyolító Career Brand Management képviseletében

Izgalmas borudvar és kézműves vásár

A fesztivál azonban nem csak a koncertekről szól: a tóparti borudvar és a kézműves vásár igazi közönségkedvencnek bizonyult. Tizenhárom pincészet kínálja borait, többek között Szekszárdról is, a gasztrostandoknál pedig a frissen sültek, a tépett húsos szendvicsek, a kürtőskalács és a klasszikus lángos a legnépszerűbbek. 

Nagykoncertek

A vasárnapi program délutántól estig tartott, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt kínálva élményt: fellépett az Alma Együttes, Nyári Károly és lányai, majd este nyolctól a fesztivál legjobban várt eseménye, a Korda György és Balázs Klári nagykoncert következett, amely hatalmas tömeget vonzott. Az estét Herczog Ricsi fellépése zárta, méltó pontot téve a fesztivál háromnapos programjára.

Korda Gyuri bácsi és Klárika

A fesztivál csúcspontját vasárnap este a Korda György és Balázs Klári nagykoncert jelentette, amelyre hatalmas tömeg gyűlt össze a tóparti színpad előtt. A legendás házaspár neve garancia a jó hangulatra, és a közönség most is vastapssal fogadta a slágereket. A térségben rendkívül közkedvelt páros minden generációt megszólított: a fiatalok éppúgy énekelték velük a legismertebb dalokat, mint az idősebbek. A szervezők szerint sokan kifejezetten miattuk látogattak ki Majkra, így nem véletlen, hogy a koncert lett az idei fesztivál legemlékezetesebb pillanata.

GALÉRIA: Hatalmas bulit csapott Korda Gyuri bácsi a Majki Nyár Fesztiválon (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

A háromnapos esemény minden várakozást felülmúlt. Több ezren látogattak ki a tó partjára, és bebizonyosodott, hogy a Majki Nyár Fesztivál rövid idő alatt a térség egyik legkedveltebb kulturális eseményévé válhat.

A fesztivál minden programja ingyenes volt, így igazi közösségi élménnyel zárult a nyár a Majki tónál.

 

