Érzelmek a pályán

1 órája

Szoboszlai a könnyeivel küzdött a Magyarország–Portugália meccs után

A válogatott csapatkapitánya szánta-bánta azt, amit a meccsen tett. A Magyarország-Portugália vb selejtező után sírva kért bocsánatot a szurkolóktól.

A Magyarország-Portugália vb-selejtezőn a magyar válogatott nem szégyenkezhet, annak ellenére sem, hogy a portugálok 3-2-re győztek. Szoboszlai Dominik, a válogatott csapatkapitánya a vesztes meccs után nehéz perceket élt át a felvételek szerint.

Fotó: Mirkó István

Passz miatt kért elnézést Szoboszlai a Magyarország-Portugália meccs után

A magyar válogatott a Puskás Ferenc Stadionban fogadta Ronaldoék portugál nemzeti válogatottját kedden este. Mint ismert, a magyar válogatott csapatkapitányának eladott labdájából szerezte meg Portugália a 3-2-es győzelmet a budapesti világbajnoki selejtezőn. Ugyanis a meccs hajrájában 2-2-re állt a harc. Ekkor Szoboszlai passzolta Kerkez Miloshoz a labdát, amelyre azonban az ellenfél, Joao Cancelo csapott le, idézte fel az Origo.

Az elkapott labdát pedig be is rúgta a kapuba - ezzel megszerezve a győztes gólt. Így a válogatott tulajdonképpen néhány percre volt a döntetlentől és a pontszerzéstől. 

Szoboszlai Dominik a televíziós felvételek szerint sírva kért elnézést a drukkerektől a lefújást követően, írta a portál. Mint a videókon látszik: Szobi könnyezve kért elnézést a drukkerektől, miközben a kapus Tóth Balázs volt mellette a nehéz percekben.

A vb selejtező végeredménye tehát: Magyarország-Portugália 3:2 eredménnyel ért véget, melyről a kemma.hu élőben tudósított. A portugál magyar meccs előtt Ronaldo egy magyar lányt tett boldoggá.

 

