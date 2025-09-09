54 perce
Ilyen még nem volt a Puskásban: 1 percre egy legendáért dobban minden szív
Ma este világbajnoki-selejtező mérkőzést játszik a Magyar és Portugál válogatott a Puskás Stadionban. A mérkőzés egyben az ünneplés és csupán egy pillanatra a megemlékezés hangulatát fogja előidézni.
Kedd este 20 óra 45 pertől a Puskás Ferenc Stadionban fogadják Szoboszlai Dominikék, Cristiano Ronaldo nemzeti válogatottját. A Magyarország-Portugália mérkőzés az ünneplés mellett egy különleges pillanatot is magával hoz várhatóan, a mérkőzés 20. percében. - írja a Carpathian Brigade szurkolói csoport közösségi oldalán.
Megható pillanat készül a Magyarország-Portugália mérkőzés első félidejében
A mérkőzés 20. percében a Carpathian Brigade szurkolói csoport vastapssal emlékezik a közelmúltban tragikus körülmények között elhunyt Diogo Jota emléke előtt. A szurkolói csoport előre megírt menetrenddel készül a ma esti mérkőzésre a Puskás Ferenc Stadionban.
Diego Jotat és Andre Silvat az egész világ gyászolja - hivatalos közleményt adott ki a Liverpool is
Az egész világ Diogo Jotát és testvérét gyászolja, videón az egész terjedelmében égő busz