Ilyen még nem volt a Puskásban: 1 percre egy legendáért dobban minden szív

Kedd este 20 óra 45 pertől a Puskás Ferenc Stadionban fogadják Szoboszlai Dominikék, Cristiano Ronaldo nemzeti válogatottját. A Magyarország-Portugália mérkőzés az ünneplés mellett egy különleges pillanatot is magával hoz várhatóan, a mérkőzés 20. percében. - írja a Carpathian Brigade szurkolói csoport közösségi oldalán.

Szívszorító pillanat a Magyarország-Portugália mérkőzésen

Fotó: Liverpool FC / Forrás: Getty Images

Megható pillanat készül a Magyarország-Portugália mérkőzés első félidejében

A mérkőzés 20. percében a Carpathian Brigade szurkolói csoport vastapssal emlékezik a közelmúltban tragikus körülmények között elhunyt Diogo Jota emléke előtt. A szurkolói csoport előre megírt menetrenddel készül a ma esti mérkőzésre a Puskás Ferenc Stadionban.