Emlékezés

54 perce

Ilyen még nem volt a Puskásban: 1 percre egy legendáért dobban minden szív

Ma este világbajnoki-selejtező mérkőzést játszik a Magyar és Portugál válogatott a Puskás Stadionban. A mérkőzés egyben az ünneplés és csupán egy pillanatra a megemlékezés hangulatát fogja előidézni.

Nagy Balázs

Kedd este 20 óra 45 pertől a Puskás Ferenc Stadionban fogadják Szoboszlai Dominikék, Cristiano Ronaldo nemzeti válogatottját. A Magyarország-Portugália mérkőzés az ünneplés mellett egy különleges pillanatot is magával hoz várhatóan, a mérkőzés 20. percében. - írja a Carpathian Brigade szurkolói csoport közösségi oldalán.

magyarország-portugália
Szívszorító pillanat a Magyarország-Portugália mérkőzésen
Fotó: Liverpool FC / Forrás:  Getty Images

Megható pillanat készül a Magyarország-Portugália mérkőzés első félidejében

A mérkőzés 20. percében a Carpathian Brigade szurkolói csoport vastapssal emlékezik a közelmúltban tragikus körülmények között elhunyt Diogo Jota emléke előtt. A szurkolói csoport előre megírt menetrenddel készül a ma esti mérkőzésre a Puskás Ferenc Stadionban. 

 

