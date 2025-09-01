szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

26°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

1 órája

Ikonok a reflektorfényben – Itt a nagy magyar színészlegenda kvíz

Címkék#Bujtor István#Ötvös Csöpi#kvíz#Csuja Imre#reviczky gábor

Ez jó mozi film mindig is jó program volt, egy vödör pattogatott kukorica és a legnagyobbak társaságában. Te menyire ismered az igazi magyar színész legendákat? Tudod kit játszott Bujtor István és ki a legtöbbet díjazott színésznő a mai napig? Most megmutathatod a magyar színészlegendák kvízünkben.

Kemma.hu

Vannak olyan színészlegendák a magyar filmvilágban, akit mindenki ismer és sosem felejtik el őket. Ikonikus filmektől ikonikus szereplésekig. Ötvös Csöpi életrehozóján keresztül, akiért az egész ország rajongott egészen a a mi kis, Tatabányánkból származású Reviczky Gáborig ebben a kvízben mindenki benne van. Tíz kérdés a magyar színészlegendákból – te mennyit tudsz róluk?

Magyar színészlegendák akiket mindenki ismer
Magyar színészlegendák akiket mindenki ismer

Magyar Színészlegendák kvíz

1.
Melyik híres nyomozót alakította Bujtor István a balatoni Bud Spencer filmekben?
2.
Mi volt Latinovits Zoltán a Szinbád és az Isten hozta, Őrnagy úr! filmek színészének a beceneve?
3.
Melyik ikonikus magyar színésznő volt Latinovits Zoltán élettársa és többször játszott vele közös színpadon is?
4.
Törőcsik Mari a Nemzet Színésze volt. Melyik legendás filmben játszotta a főszerepet, amit Cannes-ban is díjaztak?
5.
Ki volt a magyar kulturális élet legtöbbet díjazott művésze?
6.
Sinkovits Imre melyik történelmi magyar filmben játszott?
7.
Kern András több híres filmben és színdarabban játszott, de zeneszerzőként is ismert. Melyik az az ő dala?
8.
Melyik műfaj áll legközelebb Reviczky Gáborhoz?
9.
Csuja Imre egy kultikus magyar sorozatban vált országszerte ismertté. Melyik volt az?
10.
Pogány Judit melyik kult klasszisban játszott együtt a Tatabányai kötődésű Reviczky Gáborral?

Még tovább tesztelnéd a tudásod próbáld ki a többi kvízünket is. Van cica kvízünk, szleng kvízünk és Ötvös Csöpi kvízünk is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu