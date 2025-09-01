1 órája
Ikonok a reflektorfényben – Itt a nagy magyar színészlegenda kvíz
Ez jó mozi film mindig is jó program volt, egy vödör pattogatott kukorica és a legnagyobbak társaságában. Te menyire ismered az igazi magyar színész legendákat? Tudod kit játszott Bujtor István és ki a legtöbbet díjazott színésznő a mai napig? Most megmutathatod a magyar színészlegendák kvízünkben.
Vannak olyan színészlegendák a magyar filmvilágban, akit mindenki ismer és sosem felejtik el őket. Ikonikus filmektől ikonikus szereplésekig. Ötvös Csöpi életrehozóján keresztül, akiért az egész ország rajongott egészen a a mi kis, Tatabányánkból származású Reviczky Gáborig ebben a kvízben mindenki benne van. Tíz kérdés a magyar színészlegendákból – te mennyit tudsz róluk?
Magyar Színészlegendák kvíz
Még tovább tesztelnéd a tudásod próbáld ki a többi kvízünket is. Van cica kvízünk, szleng kvízünk és Ötvös Csöpi kvízünk is.
Mindent vágsz Ötvös Csöpiről? Itt a nagy kvíz a magyar Bud Spencerről