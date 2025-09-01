Ikonok a reflektorfényben – Itt a nagy magyar színészlegenda kvíz

1. Melyik híres nyomozót alakította Bujtor István a balatoni Bud Spencer filmekben? a) Hercule Poirot Helyes válasz Rossz válasz b) Columbo Helyes válasz Rossz válasz c) Ötvös Csöpi Helyes válasz Rossz válasz d) Sherlock Holmes Helyes válasz Rossz válasz

2. Mi volt Latinovits Zoltán a Szinbád és az Isten hozta, Őrnagy úr! filmek színészének a beceneve? a) A versek királya Helyes válasz Rossz válasz b) A színészkirály Helyes válasz Rossz válasz c) A filmek királya Helyes válasz Rossz válasz d) A színész legenda Helyes válasz Rossz válasz

3. Melyik ikonikus magyar színésznő volt Latinovits Zoltán élettársa és többször játszott vele közös színpadon is? a) Törőcsik Mari Helyes válasz Rossz válasz b) Pogány Judit Helyes válasz Rossz válasz c) Ruttkai Éva Helyes válasz Rossz válasz d) Gobbi Hilda Helyes válasz Rossz válasz

4. Törőcsik Mari a Nemzet Színésze volt. Melyik legendás filmben játszotta a főszerepet, amit Cannes-ban is díjaztak? a) Szerelem Helyes válasz Rossz válasz b) Déryné hol van? Helyes válasz Rossz válasz c) Körhinta Helyes válasz Rossz válasz d) Egri csillagok Helyes válasz Rossz válasz

5. Ki volt a magyar kulturális élet legtöbbet díjazott művésze? a) Ruttkai Éva Helyes válasz Rossz válasz b) Törőcsik Mari Helyes válasz Rossz válasz c) Bujtor István Helyes válasz Rossz válasz d) Reviczky Gábor Helyes válasz Rossz válasz

6. Sinkovits Imre melyik történelmi magyar filmben játszott? a) Egri csillagok Helyes válasz Rossz válasz b) Az aranyember Helyes válasz Rossz válasz c) Kincsem Helyes válasz Rossz válasz d) A kőszívű ember fiai Helyes válasz Rossz válasz

7. Kern András több híres filmben és színdarabban játszott, de zeneszerzőként is ismert. Melyik az az ő dala? a) Lövöldetér Helyes válasz Rossz válasz b) Reptér Helyes válasz Rossz válasz c) Don Quijote Helyes válasz Rossz válasz d) Afrika Helyes válasz Rossz válasz

8. Melyik műfaj áll legközelebb Reviczky Gáborhoz? a) Dráma Helyes válasz Rossz válasz b) Horror Helyes válasz Rossz válasz c) Vígjáték Helyes válasz Rossz válasz d) Thriller Helyes válasz Rossz válasz

9. Csuja Imre egy kultikus magyar sorozatban vált országszerte ismertté. Melyik volt az? a) Família Kft. Helyes válasz Rossz válasz b) Barátok közt Helyes válasz Rossz válasz c) Üvegtigris Helyes válasz Rossz válasz d) Társas játék Helyes válasz Rossz válasz