szeptember 9., kedd

Ádám névnap

22°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar-Portugál

1 órája

Teljes a foci-láz: mindenki ott akar lenni a magyar-portugál meccsen

Címkék#m1#m7#Puskás Ferenc Stadion#Diego Jota#foci#autópálya#főváros

Telítettek a főváros felé vezető utak. Mindenki a Magyar-Portugál meccs helyszínére siet a Puskás Ferenc Stadionba.

Nagy Balázs

Telítődnek a főváros felé vezető utak. Mindenki a Puskás Ferenc Stadionba igyekszik a Magyar-Portugál világbajnoki selejtező mérkőzésre. Az M1-es és M7-es autópályák közös bevezető szakaszán is telítődnek a sávok. Olvasónk is épp a helyszínre siet a nagy forgalom közepette.

Magyar-Portugál
Telítődnek a főváros felé vezető utakon. Mindenki a Magyar-Portugál meccsre siet.
Fotó: Nagy Ildikó

Magyar-Portugál mérkőzés a Puskás Stadionban

Szoboszlai Dominikék magyar nemzeti válogatottja kedden este 20:45-kor fogadja Cristiano Ronaldo, portugál nemzeti tizenegyét.

A mai mérkőzés más lesz, mint az eddigi bármelyik. Vastapssal emlékeznek meg a szurkolók a nemrég tragikus körülmények között elhunyt Diogo Jota emléke előtt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu