1 órája
Teljes a foci-láz: mindenki ott akar lenni a magyar-portugál meccsen
Telítettek a főváros felé vezető utak. Mindenki a Magyar-Portugál meccs helyszínére siet a Puskás Ferenc Stadionba.
Telítődnek a főváros felé vezető utak. Mindenki a Puskás Ferenc Stadionba igyekszik a Magyar-Portugál világbajnoki selejtező mérkőzésre. Az M1-es és M7-es autópályák közös bevezető szakaszán is telítődnek a sávok. Olvasónk is épp a helyszínre siet a nagy forgalom közepette.
Magyar-Portugál mérkőzés a Puskás Stadionban
Szoboszlai Dominikék magyar nemzeti válogatottja kedden este 20:45-kor fogadja Cristiano Ronaldo, portugál nemzeti tizenegyét.
A mai mérkőzés más lesz, mint az eddigi bármelyik. Vastapssal emlékeznek meg a szurkolók a nemrég tragikus körülmények között elhunyt Diogo Jota emléke előtt.
