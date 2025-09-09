Teljes a foci-láz: mindenki ott akar lenni a magyar-portugál meccsen

Telítődnek a főváros felé vezető utak. Mindenki a Puskás Ferenc Stadionba igyekszik a Magyar-Portugál világbajnoki selejtező mérkőzésre. Az M1-es és M7-es autópályák közös bevezető szakaszán is telítődnek a sávok. Olvasónk is épp a helyszínre siet a nagy forgalom közepette.

Fotó: Nagy Ildikó

Magyar-Portugál mérkőzés a Puskás Stadionban

Szoboszlai Dominikék magyar nemzeti válogatottja kedden este 20:45-kor fogadja Cristiano Ronaldo, portugál nemzeti tizenegyét.

A mai mérkőzés más lesz, mint az eddigi bármelyik. Vastapssal emlékeznek meg a szurkolók a nemrég tragikus körülmények között elhunyt Diogo Jota emléke előtt.