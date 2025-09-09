Magyar lányt tett boldoggá Ronaldo az esti meccs előtt+ videó!

Valóra vált a legnagyobb álmom - ezzel a címmel osztotta meg Nikimeteo azt a videót, amelyen a legendás Ronaldóval szerepel egy szállodában. A poszt alatt több ezer gratuláció, hozzászólás keletkezett, a videó felrobbantotta a TikTokot. Hogy sikerült találkozni vele? - kérdezte egy kommentelő, hiszen köztudott, hogy Cristiano-t folyamatosan testőrök hada veszi körül. Nos, a magyar lánynak egy egyszerű "trükkel" sikerült. Kitartás és egy tábla kellett hozzá. Valóra vált álom a magyar-portugál meccs előtt.

Fotó: Fotó: Jose Sena Goulao / Forrás: Forrás: MTI/EPA-LUSA

Nikimeteo elárulta:

Az nagyon kevés ha valaki kifizeti a szobát. Majd lehet hogy lesz egy olyan videó, hogy elmesélem hogyan sikerült. Két napot álltam, először nem is sikerült, de igazából ha kellett volna én barmennyit várok. Mindegy, nagy story.

Később további részleteket is megosztott, arra a kérdésre válaszolva, hogy mennyi esély volt egy ilyen találkozásra.

Szinte semmi. Első nap amikor jöttek beszoktem a WC-be, majd amikor szálltak be a liftbe oda akartam menni, de vissza lökött a WC-be az egyik biztonsági őr. És nem engedett ki, amíg nem ment fel mindenki. Fel 4-ig vártam hajnalban … az utca is le van zárva amikor mozog a csapat.

Ninimeteo egyébként más futball-sztárokkal is szerepel az oldalán, mint például Szoboszlai Dominik, vagy Dzsuzsák Balázs, s olykor maga is labdával, focifelszerelésben látható a videóin.

A magyar-portugál előtt, a szállodában történt

A magyar lány nem csak a WC-ben bujdoklást vállalta be, de szobát is foglalt a Corinthia Budapest Hotelben, ahol a portugálok csapata megszállt. A sikert azonban nem is csak az elszántság és kitartás hozta meg, kellett hozzá egy kis szerencse is. Nikimeteo készített egy cuki, kidekorált táblát, rajta a felirattal:

I’ve been waiting for you for 20 years. May I take a photo with you, Cristiano?

vagyis: 20 éve várok rád. Készíthetek veled egy fotót, Cristiano? A táblát lefotózták, elkerült Ronaldohoz, így jött létre végül a nagy találkozás. Ronaldo egyetlen, jól begyakorolt mozdulattal boldoggá tette a magyar lányt: lendületesen aláírta a sportcipőjét és átkarolva őt, megszületett a közös fotó.

