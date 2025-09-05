A harangok is megolvadtak a szőlősi tűzvészben, azonban csoda történt

A Vértesszőlősi Kisboldogasszony plébánia új külsőt kap: a Magyar Falu Program keretében támogatást nyert a Segítő Kéz Vértesszőlősért Alapítvány, amelyből a templom udvari homlokzata és nyílászárói újulhatnak meg. A fejlesztés célja, hogy a plébánia ne csupán vallási, hanem valódi közösségi helyszínként szolgálja a település lakóit – tette közzé Bencsik János – A Tatai medencéért Facebook-oldalán.

A vértesszőlősi plébánia hamarosan megújulhat a Magyar Falu Program támogatásával.

Forrás: wikipédia

Plébánia fejlesztése a Magyar Falu Program keretében

Magyar Falu Program 7 millió forintos támogatásából a templom udvari falfrontját, ablakait és ajtajait modernizálják majd, azzal a céllal, hogy a plébánia egy sokoldalú közösségi térként funkcionáljon a lakosság számára.

A jelenlegi, késő barokk kori épület 1789–1792 között készült el Fellner Jakab tervei alapján. Elődje 1789-ben már állt, belső falain pedig a szívárszerű felírás: „Ex Miserentls Del Gratla Incola SzőLLőslensls slbl et Posterls praeparavlt” volt olvasható.

A kereszthajó jobb oldalán található barokk stílusú Mária oltár a feloszlatott kamalduli szerzetesek majki templomából került Vértesszőlősre. Az orgonát Sachs János komáromi orgonaépítő készítette 1844-ben. Ez a hangszer a mester öt ismert orgonája közül a legimpozánsabb, Magyarország orgonáinak egyik míves darabja.

A templom jelenlegi állapotához a 19. század eseményei is hozzájárultak

1878. Szeptember 14.-én tűzvész pusztított a faluban, melynek áldozatául esett a templom is. A régi, fazsindelyes toronysisak és a toronyban lévő fa harangállvány a tűz martalékává vált, a harangok megolvadtak és lezuhantak.

Csodával határos módon a legkisebb harang teljesen ép maradt, ezt a templom melletti fára erősítették, így tovább harangozhat. 1879-ben a torony újjáépült, a község három új harangot öntetett, melyeket sajnos később az első világháborúban hadi célra be kellett szolgáltatni.

A beruházást a helyi önkormányzat is támogatja, a felújítás várhatóan a következő hónapokban kezdődik. A projekt a helyi vállalkozások és szakemberek bevonásával valósul meg, ami gazdasági hasznot is jelent a településnek. A fejlesztés a Magyar Falu Program részeként biztosítja, hogy a vidéki települések közösségi terei modernizálódjanak, miközben megőrzik hagyományaikat és praktikus funkciókat kínálnak a lakosok számára.