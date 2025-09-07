szeptember 7., vasárnap

Madárgyűrűzés

1 órája

Hozzáértő kezek és madárszárnyak: sikerek a Ferencmajori Madarásztáborban

Címkék#madarásztábor#természetvédelmi egyesület#fecskegyűrűzés#gyűrűzés#program

Több ezer madár kapott gyűrűt a nyáron. A Hopp Ferenc madarásztábor során a résztvevők nemcsak a madárvonulás titkait ismerték meg, hanem aktívan részt vettek a természetvédelmi munkában is.

Petrovics Milán
Hozzáértő kezek és madárszárnyak: sikerek a Ferencmajori Madarásztáborban

Forrás: Facebook/Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület

Ahogy a nyári nap felkelt a Ferencmajori-halastavaknál, madarak ezrei vették birtokba a nádas élőhelyét, miközben a tábor résztvevői izgatottan várták az újabb fogásokat. A Hopp Ferenc Madarásztábor során a fiatal természetvédők nemcsak a madárvonulás titkait ismerhették meg, hanem gyakorlatban is részt vehettek a megfigyelésben, a gyűrűzésben és a természetvédelemben.

madarásztábor
A madarásztáborban több ezer példányt sikerült beazonosítaniuk a természetvédőknek
Forrás: Facebook/Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület

A Hopp Ferenc madarásztábor idén 35. alkalommal várta a természet iránt érdeklődő fiatalokat a nyári hónapokban. 

Kiemelkedő fogás a  madarásztáborban

A Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület közösségi oldalán számolt be az idei tábor sikereiről. A résztvevők egy héttel hosszabb, intenzív madarász program során nemcsak a madarak gyűrűzésében, hanem a természetvédelmi munka mindennapi feladataiban is aktívan részt vehettek. A tábori tevékenység középpontjában a madárvonulás nyomon követése állt, ami lehetőséget adott arra, hogy a fiatalok megismerjék a helyi ökoszisztéma sokszínűségét és megtanulják, hogyan lehet hatékonyan hozzájárulni a természet védelméhez.

A Ferencmajori Madárvárta jól kiépített infrastruktúrája nagyban segítette a napi munkát. Az állandó hálóállások és a speciális hálórendszerek lehetővé tették, hogy a madarakat különböző élőhelyeken – nádasokban, iszapfelületeken, parlagterületeken – is gyűrűzhessék. Az idei hét hét során összesen 86 madárfaj 5 129 egyedét jelölték meg, ami a tábor történetének egyik legkiemelkedőbb eredménye. A leggyakoribb fogás a füsti fecske volt, de számos más faj, például poszáták, nádiposzáták, lappantyúk, harisok és partimadarak is megfigyelésre kerültek, sőt, a madarásztábor résztvevői ritkább fajokkal is találkozhattak. 

Az időjárás is kedvezett

Az időjárás nagyjából kedvezett a munkának: a nyár meleg és viszonylag csapadékmentes volt, kisebb esők és enyhe lehűlések csupán ritkán zavarták a programot. A tartós aszály miatt a nádasok vízszintje csökkent, ami lehetővé tette, hogy a vízimadarak számára külön hálókat helyezzenek ki az iszapszigetekre. A folyamatos munka, gyakran 24 órában, hozzájárult ahhoz, hogy a résztvevők szinte minden madármozgást nyomon követhessenek és gyűrűzhessenek.

madarásztábor
Az időjárási is kedvezett, az aszályos területekre is le tudták rakni a hálókat
Forrás: Facebook/Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület

A tábor nemcsak szakmai szempontból volt sikeres, hanem a közösségépítés terén is. A fiatal természetvédők együtt étkeztek, fürödtek és tapasztalatot cseréltek, miközben megtapasztalták a természetközeli életet. A nemzetközi részvétel is emelte a program színvonalát, hiszen idén nyolc külföldi fiatal is bekapcsolódott a munkába. A tábor faja a füleskuvik lett, a legemlékezetesebb pillanatok pedig a különleges madárfogások és a természet közelsége nyújtotta élmények voltak.

A Hopp Ferenc madarásztábor szakmai munkája november közepéig folytatódik, lehetőséget adva mindazoknak, akik szeretnék közelebbről megismerni a madárvonulás titkait és a természetvédelmi gyakorlatot. A résztvevők élményei és az elért eredmények újabb generációk számára inspiráló példaként szolgálnak a természet szeretetére és megóvására.

 

