Hozzáértő kezek és madárszárnyak: sikerek a Ferencmajori Madarásztáborban

Ahogy a nyári nap felkelt a Ferencmajori-halastavaknál, madarak ezrei vették birtokba a nádas élőhelyét, miközben a tábor résztvevői izgatottan várták az újabb fogásokat. A Hopp Ferenc Madarásztábor során a fiatal természetvédők nemcsak a madárvonulás titkait ismerhették meg, hanem gyakorlatban is részt vehettek a megfigyelésben, a gyűrűzésben és a természetvédelemben.

A madarásztáborban több ezer példányt sikerült beazonosítaniuk a természetvédőknek

Forrás: Facebook/Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület

A Hopp Ferenc madarásztábor idén 35. alkalommal várta a természet iránt érdeklődő fiatalokat a nyári hónapokban.

Kiemelkedő fogás a madarásztáborban

A Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület közösségi oldalán számolt be az idei tábor sikereiről. A résztvevők egy héttel hosszabb, intenzív madarász program során nemcsak a madarak gyűrűzésében, hanem a természetvédelmi munka mindennapi feladataiban is aktívan részt vehettek. A tábori tevékenység középpontjában a madárvonulás nyomon követése állt, ami lehetőséget adott arra, hogy a fiatalok megismerjék a helyi ökoszisztéma sokszínűségét és megtanulják, hogyan lehet hatékonyan hozzájárulni a természet védelméhez.

A Ferencmajori Madárvárta jól kiépített infrastruktúrája nagyban segítette a napi munkát. Az állandó hálóállások és a speciális hálórendszerek lehetővé tették, hogy a madarakat különböző élőhelyeken – nádasokban, iszapfelületeken, parlagterületeken – is gyűrűzhessék. Az idei hét hét során összesen 86 madárfaj 5 129 egyedét jelölték meg, ami a tábor történetének egyik legkiemelkedőbb eredménye. A leggyakoribb fogás a füsti fecske volt, de számos más faj, például poszáták, nádiposzáták, lappantyúk, harisok és partimadarak is megfigyelésre kerültek, sőt, a madarásztábor résztvevői ritkább fajokkal is találkozhattak.

Az időjárás is kedvezett

Az időjárás nagyjából kedvezett a munkának: a nyár meleg és viszonylag csapadékmentes volt, kisebb esők és enyhe lehűlések csupán ritkán zavarták a programot. A tartós aszály miatt a nádasok vízszintje csökkent, ami lehetővé tette, hogy a vízimadarak számára külön hálókat helyezzenek ki az iszapszigetekre. A folyamatos munka, gyakran 24 órában, hozzájárult ahhoz, hogy a résztvevők szinte minden madármozgást nyomon követhessenek és gyűrűzhessenek.