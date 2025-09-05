A legveszélyesebb kártevő a lakásodban flangál: így teszi tönkre a vadvilágot a macska

Ugyan ki gondolná ezekről a puha, szőrös kis cukiságokról, hogy veszélyesek? Mégis miféle kárt tudnak okozni körülöttünk, ha sokuk még a felkínált macskaeledel terén is válogatós? Bájosságuk, selymes tapintásuk és dorombolásuk melege elégnek bizonyult ahhoz, hogy figyelmünket elkerülje: a macskák többek között felelősek több tucat kihalt állatfajért is.

A macska tényleg kártevő?

Macska az ember szolgálatában

A köztudatban az él, hogy a macska azért van, hogy elkapja az egeret. Az évezredek óta velünk élő bundások, különösen jó vadászoknak bizonyultak az ember környezetében. Főként saját táplálékszerzésük gyanánt, de jó szolgálatot tettek gazdáiknak azáltal, hogy hatékonyan szedték össze a nemkívánatos rágcsálókat. Az egér-és patkány által fertőzött területeken rendre visszaszorultak az ember számára kedvezőtlen állatok, így vívva ki a tiszteletet és a szeretetet.

Napjainkra, a haszonállatból hobbiállat lett, és bár a macskák továbbra is alkalmasak a korábbi célra, általánosságban elmondható, hogy legtöbbjük jókedélyét ma már gondos emberi kezek vigyázzák.

Na de mi a helyzet az ösztönökkel? A múlt ködébe vesztek, vagy elő-elő törnek?



Ezek az állatok este, miután jóllaktak a vacsorájukkal, elindulnak és akár kilométerekre is elcsatangolnak. Nagyjából minden rozsdafarkú fészket elpusztítanak, ami ebbe a távolságba belefér

- mondta el lapunknak Márton Vlad András ornitológus és a BirdMania - Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont vezetője

A macskák, testfelépítésükből adódóan nemigen ismernek jelentős akadályt. A kerítések, épített falak, de még a létrák sem okoznak nekik problémát, ha éppen útjukba ütközik. Mivel kíváncsi természetű állatok, így biztosak lehetünk benne, hogy csatangolni fognak.

Gyilkos hajlam, avagy a macska-természet kapcsolata

Mennyire képzik a macskák részét a természetes körforgásnak?

Nem kell ahhoz kóbor, számkivetett cicának lenni, hogy ezek az állatok megismerjék a vadont. A háztáji példányok többnyire kettős életet élnek, és egy részük a természethez is ugyanúgy kötődik, mint az otthona melegéhez. Ebből adódóan, a macskák több milliárd(!) madarat, hüllőt, kétéltűt és kisemlőst ejtenek el évente. Az amerikai The Wildlife Society tanulmányában leírtak szerint, ez a szám csak az Egyesült Államok területén is, mintegy 1,3-4 milliárd madár, és 6,3-22.3 milliárd emlős évente.

Világszinten nézve, a házi macskák 63 faj kihalásához járultak hozzá, és a szigetvilágokban bekövetkezett madár-, emlős- és hüllőkihalások 14 százalékáért felelősek.

Nem csoda, hogy az Természetvédelmi Világszövetség (IUCN), a világ 100 legkártékonyabb invazív faja közé sorolta őket.

Egy másik madárvédelmi szakirodalom, az American Bird Conservancy megfigyelései szerint, még a gondosan etetett macskák is vadásznak, táplálékszerzési haszon nélkül, vadászösztöneik nem csökkennek megfelelő ellátás mellett sem. Az ő kutatásaik szerint is megközelítőleg 2.4 milliárd madár leli halálát macskák által, minden évben, az USA területén. Az Agreement on the Conversation of Albatrosses and Petrels beszámolója szerint, az Antarktisz közelében lévő Kerguelen-szigeteken például a macskák évente 1,2 millió partimadarat pusztítanak el, és csak a 20. században 10 viharmadár faj kihalásáért felelősek.