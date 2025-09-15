szeptember 15., hétfő

M1-es autópálya

1 órája

Minden autóst érint, amit most tisztáztak az M1-es új pályamatricájáról

Címkék#munkálatok#MÁV#forgalom#matrica#M1-es autópálya

Az M1-es autópálya felújítása hosszú évekre meghatározza a közlekedést Magyarország legforgalmasabb útvonalán. A kedvezményes M1-es matrica és a MÁV kapacitásnövelő intézkedései együtt segíthetnek enyhíteni az ingázók terheit.

Bajcsy Tünde

Szeptemberben hivatalosan is elindult az M1-es autópálya hatsávossá bővítése, amely évekig tart majd, és jelentős közlekedési nehézségeket okoz az ország egyik legforgalmasabb útvonalán. A munkálatok során átépítenek 72 alul- és felüljárót, modern vízelvezető rendszert alakítanak ki, valamint intelligens leállósávokkal teszik biztonságosabbá a közlekedést. Bár az építkezés idején is 2x2 sávon biztosítják az áthaladást, jelentős torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. A felújítás okozta kellemetlenségek miatt kedvezményes M1-es matrica lesz elérhető.

Munkálatok az M1-esen: a forgalmi nehézségeket az új M1-es matrica kompenzálhatja.
Munkálatok az M1-esen: a forgalmi nehézségeket az új M1-es matrica kompenzálhatja
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Az új regionális M1-es matrica

Az autósokat érintő kellemetlenségek enyhítésére az Építési és Közlekedési Minisztérium 2026. január 1-től bevezeti az úgynevezett M1 regionális matricát. Lázár János miniszter Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy ezzel a Fejér, Komárom, Győr és Pest vármegyében ingázók számára kívánnak könnyebbséget biztosítani.

A kommunikáció első körben félreértésekre adott okot, ám a minisztérium a Vezess megkeresésére tisztázta: az új matrica bárki számára megvásárolható, nemcsak az érintett megyék lakosai számára. Az éves érvényességű matrica az M1-es mellett az adott négy vármegye összes fizetős útjára is kiterjed.

Árak (éves):

  • D1M (motor): 15 000 Ft
  • D1 (személyautó 3,5 tonna alatt, max. 7 személy): 15 000 Ft
  • U (pótkocsi): 15 000 Ft
  • D2 (nagyobb jármű): 30 000 Ft

Az ingázók számára jelentős megtakarítást hozhat, főleg azoknak, akik több megyén keresztül utaznak.

A MÁV is készül az ingázókra

Az autópálya-felújítás miatt várható torlódások a vasúti közlekedés felé is terelhetnek utasokat. A MÁV jelezte, hogy felkészül a megnövekedett forgalomra, és több intézkedéssel is segíti az ingázókat:

  • A legforgalmasabb vonalakon – például a győri S10-es és oroszlányi S12-es járatokon – FLIRT motorvonatok közlekednek, nagyobb kapacitással.
  • Két reggeli sebesvonatot több kocsival indítanak.
  • A Savaria és Scarbantia InterCityk szerelvényeit szintén bővítik.
  • Szükség esetén a MÁVbuszok és a VOLÁN-járatok is készenlétbe állnak, hogy biztosítsák az utasok elszállítását.

Kettős megoldás az ingázóknak

Az M1-es felújítása évekre meghatározza majd a közlekedést az érintett térségben. Az új regionális matrica az autósokat segíti, míg a MÁV intézkedései a vasúti utasokat támogatják. Az ingázók számára így két reális opció kínálkozik: autós és vasúti közlekedés között is választhatnak. 

Az M1-es munkálatainak mindennapi állásáról, az aktuális korlátozásokról és építési ütemekről a mkif.hu/felujitas oldalon lehet tájékozódni.

 

