szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Korlátozások

48 perce

Hétfőtől bővítik az M1-est, a MÁV extra vonatokkal és buszokkal segít

Címkék#m1-es#forgalomkorlátozás#máv#M1-es autópálya

Hétfőtől jelentős dugókra és hosszabb menetidőre kell számítani.Az M1-es forgalomkorlátozásra a Máv több vonattal és buszokkal van felkészülve.

Az M1-es autópálya bővítése miatt hétfőtől jelentős dugókra és hosszabb menetidőkre kell számítani. A Máv-csoport a Facebook-oldalán tájékoztatta az embereket arról, hogy hogyan készültek fel az M1-es forgalomkorlátozására. Hétfőtől a tatabányai fővonalon több vonatott vettnek be és több kocsi is indul és ha szükséges buszok is indulnak majd.

M1-es forgalomkorlátozás
M1-es forgalomkorlátozás hétfőtől
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

M1-es forgalomkorlátozás: erre kell számítani hétfőtől

A legforgalmasabb győri S10-es és oroszlányi S12-es személyvonatokon a korábbi dupla helyett három FLIRT motorvonat közlekedik, két reggeli sebesvonatot emeletes KISS motorvonat teljesít, a Savaria és a Scarbantia InterCity járatok pedig több kocsival indulnak útnak.

Szükség esetén a MÁV buszokat is bevet, nemcsak a vonatok, hanem a VOLÁN-járatok kisegítésére is. Az utasforgalmat folyamatosan figyelik, és ha indokolt, tartalékbuszokat állítanak forgalomba, vagy akár módosítják a gyorsított vonatok megállási rendjét is.

A felújított útszakaszokon a dugók és ideiglenes forgalomkorlátozások fokozott figyelmet igényelnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu