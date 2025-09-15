Hétfőtől bővítik az M1-est, a MÁV extra vonatokkal és buszokkal segít

Az M1-es autópálya bővítése miatt hétfőtől jelentős dugókra és hosszabb menetidőkre kell számítani. A Máv-csoport a Facebook-oldalán tájékoztatta az embereket arról, hogy hogyan készültek fel az M1-es forgalomkorlátozására. Hétfőtől a tatabányai fővonalon több vonatott vettnek be és több kocsi is indul és ha szükséges buszok is indulnak majd.

M1-es forgalomkorlátozás hétfőtől

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

M1-es forgalomkorlátozás: erre kell számítani hétfőtől

A legforgalmasabb győri S10-es és oroszlányi S12-es személyvonatokon a korábbi dupla helyett három FLIRT motorvonat közlekedik, két reggeli sebesvonatot emeletes KISS motorvonat teljesít, a Savaria és a Scarbantia InterCity járatok pedig több kocsival indulnak útnak.

Szükség esetén a MÁV buszokat is bevet, nemcsak a vonatok, hanem a VOLÁN-járatok kisegítésére is. Az utasforgalmat folyamatosan figyelik, és ha indokolt, tartalékbuszokat állítanak forgalomba, vagy akár módosítják a gyorsított vonatok megállási rendjét is.

A felújított útszakaszokon a dugók és ideiglenes forgalomkorlátozások fokozott figyelmet igényelnek.