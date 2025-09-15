szeptember 15., hétfő

Autópálya

1 órája

Az M1-es felújítás miatt 40 kilométernyi sávot zártak le most egyszerre

Címkék#munkálatok#m1#csomópont#autópálya#sáv

Újabb forgalmi akadály nehezíti az autósok dolgát az ország egyik legforgalmasabb autópályáján. Az M1-es felújítás következő üteme miatt most Biatorbágynál zárták le a felhajtót, ami jelentős torlódásokat okozhat.

Kemma.hu

A sokakat érintő M1-es felújítás újabb szakaszba lépett: jelentős korlátozásokkal és lezárásokkal kell számolni a Törökbálint és Tatabánya közötti részen. Az autósoknak most még több türelemre lesz szükségük.

M1-es felújítás, m1-es autópálya,
Az M1-es felújítás miatt a Biatorbágynál lévő felhajtót is lezárták, ami komoly fennakadásokat okoz a reggeli csúcsban
Forrás: MKIF Zrt. - Az ország útja / Facebook

Lezárták a belső sávot, torlódásra kell számítani

Az M1-es autópálya Törökbálint és Tatabánya közötti szakaszán megkezdődtek a szélesítési munkálatok, emiatt a 16-os és az 56-os kilométerszelvény között lezárták a belső sávokat. A járművek szűkített forgalmi rend szerint, a külső és a leállósávon közlekednek. A munkaterületek környékén főként a reggeli és délutáni csúcsidőszakban szakaszos torlódás, lassulás várható. A Budapest felé vezető oldalon a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóját hosszú időre teljesen lezárták – olvasható az utinform.hu oldalán.

Így halad az M1-es felújítás: ideiglenes felhajtók segítik az autósokat

Ahogy arról korábban írtunk, a teljes projekt során 72 alul- és felüljárót építenek át, hogy az új, szélesebb keresztmetszetű pálya elférjen alattuk. A kivitelező MKIF ideiglenes felhajtóágakat is kialakított hat helyszínen – többek között Tatabánya, Óbarok és Bicske térségében –, hogy a lezárt csomópontok mellett is biztosítsák a feljutást az autópályára. Az utak háromrétegű, 23 centiméter vastag aszfalttal készülnek, részben újrahasznosított anyagból. Az ideiglenes felhajtókról részletesen írtunk korábban ebben a cikkben is. 

Kedvezményes matrica és vasúti segítség az ingázóknak

Ahogy azt egy korábbi cikkünkben megírtuk, a felújítás okozta kellemetlenségek enyhítésére a kormányzat bevezeti az úgynevezett M1 regionális matricát, amely 2026-tól lesz elérhető. Ez négy megyére – Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron – érvényes, és jelentős megtakarítást hozhat az ingázók számára. Emellett a MÁV is bővíti a kapacitásait: több kocsival indít járatokat a győri és oroszlányi vonalon, illetve szükség esetén a MÁV-Volán járatai is készenlétbe állnak.

Még évekig tart a kivitelezés

Az M1-es autópálya 78 kilométeren válik 2x3 sávossá. A projekt Bicskéig tartó szakasza 2028. augusztus 31-re készülhet el, míg a Concó pihenőig tartó rész 2029 augusztusára. A munkák ütemezéséről, az aktuális lezárásokról és terelésekről érdemes rendszeresen tájékozódni a mkif.hu/felujitas oldalon.

