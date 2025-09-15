Az M1-es felújítás miatt 40 kilométernyi sávot zártak le most egyszerre

A sokakat érintő M1-es felújítás újabb szakaszba lépett: jelentős korlátozásokkal és lezárásokkal kell számolni a Törökbálint és Tatabánya közötti részen. Az autósoknak most még több türelemre lesz szükségük.

Az M1-es felújítás miatt a Biatorbágynál lévő felhajtót is lezárták, ami komoly fennakadásokat okoz a reggeli csúcsban

Forrás: MKIF Zrt. - Az ország útja / Facebook

Lezárták a belső sávot, torlódásra kell számítani

Az M1-es autópálya Törökbálint és Tatabánya közötti szakaszán megkezdődtek a szélesítési munkálatok, emiatt a 16-os és az 56-os kilométerszelvény között lezárták a belső sávokat. A járművek szűkített forgalmi rend szerint, a külső és a leállósávon közlekednek. A munkaterületek környékén főként a reggeli és délutáni csúcsidőszakban szakaszos torlódás, lassulás várható. A Budapest felé vezető oldalon a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóját hosszú időre teljesen lezárták – olvasható az utinform.hu oldalán.