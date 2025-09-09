szeptember 9., kedd

Türelemjáték az M1-es autópályán és az 1-es főúton is – így néz ki most a közlekedés

Az M1-es autópálya felújítási munkálata kihatással van a térség közlekedésére is. Az M1-es autópálya mellett, most az 1-es számú főúton sem egyszerű az élet.

Nagy Balázs

Türelemjáték kezdődött az idővel és a forgalommal egyben az M1-es autópálya felújítás alatt lévő szakaszán. Hazánk legforgalmasabb autópályájának bővítése miatt lezárták a 16-os kilométertől az 56-os kilométerkőig a belső sávot. A forgalom a külső és a leállósávban halad. A Hegyeshalom felé vezető oldalon csak lépésben halad a forgalom, mely kihatással van az M0-ás autóút forgalmára is. - írja az útinform.

M1-es autópálya
Torlódik M1-es autópálya, mely az M0-ás autóútra is kihatással van.
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Az M1-es autópálya felújítása az 1-es főút közlekedésére is kihatással van

A türelem az 1-es főút közlekedésében is kulcsfontosságú most. A bővítési munkák miatt a Budapest felé vezető oldalon a biatorbágyi csomópont felhajtóágát is hosszú időre lezárták. Ezáltal Biatorbágyon a körforgalom előtt és az 1-es számú országúton is nagy a torlódás. - közölte az útinform.

