szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

20°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Száguldás ész nélkül

24 perce

Tilosban az M1-es autópályán: a rendőrök szétbüntették, mint a huzat + VIDEÓ

Címkék#m1#autósok#autópálya#ámokfutó

A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség egy egészen szürreális, pofátlan autóst büntettek szét a napokban az M1-es autópályán, méghozzá úgy, ahogy a nagykönyvben az meg van írva. Az esetről videó is készült.

Kemma.hu

Eseménydús napok vannak mostanában az M1-es autópálya életében. A napokban a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség motoros rendőrei járőröztek az M1-es autópályán. A felvételeken jól láthatóan a szabályokra mit sem figyelve közlekednek az emberek. Most épp a leállósávban próbált szökni a dugó elől egy autós. A rendőrök nem tétlenkedtek. Elkapták a szabálytalankodót és szétbüntették úgy, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Az esetről videó is készült, amit a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség közösségi oldalán osztott meg.

M1-es autópálya, leállósáv, rendőrség
Őrült száguldás az M1-es autópálya leállósávjában
Forrás: Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrség / Facebook

Az ámokfutót az M1-es autópálya leállósávjában a rendőrök úgy szétbüntették, mint a huzat

A rendőrség videót is készített a szürreális esetről. Mint írják: -Ne feledjétek! A leállósáv kizárólag vészhelyzetben használható, nem pedig kerülő út a türelmetlen sofőrök részére. Az autóst jókora összegre bűntették. Csaknem 156 ezer forintjába került a leállósávban száguldozás.

A napokban rengeteg baleset történt az M1-es autópálya szakaszain. Hétfőn ráfutásos baleset történt Lébénynél. A baleset során az autó a kamion alá préselődött. Az autót vezető nő életét vesztette.

A közelmúltban horrorkaraván tartott rettegésben mindenkit az M1-es autópályán. Az életveszélyes szerelvényről fénykép is készült.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu