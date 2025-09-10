Tilosban az M1-es autópályán: a rendőrök szétbüntették, mint a huzat + VIDEÓ

Eseménydús napok vannak mostanában az M1-es autópálya életében. A napokban a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség motoros rendőrei járőröztek az M1-es autópályán. A felvételeken jól láthatóan a szabályokra mit sem figyelve közlekednek az emberek. Most épp a leállósávban próbált szökni a dugó elől egy autós. A rendőrök nem tétlenkedtek. Elkapták a szabálytalankodót és szétbüntették úgy, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Az esetről videó is készült, amit a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség közösségi oldalán osztott meg.

Őrült száguldás az M1-es autópálya leállósávjában

Forrás: Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrség / Facebook

Az ámokfutót az M1-es autópálya leállósávjában a rendőrök úgy szétbüntették, mint a huzat

A rendőrség videót is készített a szürreális esetről. Mint írják: -Ne feledjétek! A leállósáv kizárólag vészhelyzetben használható, nem pedig kerülő út a türelmetlen sofőrök részére. Az autóst jókora összegre bűntették. Csaknem 156 ezer forintjába került a leállósávban száguldozás.

A napokban rengeteg baleset történt az M1-es autópálya szakaszain. Hétfőn ráfutásos baleset történt Lébénynél. A baleset során az autó a kamion alá préselődött. Az autót vezető nő életét vesztette.

A közelmúltban horrorkaraván tartott rettegésben mindenkit az M1-es autópályán. Az életveszélyes szerelvényről fénykép is készült.