Útinform

47 perce

Itt a legfontosabb lista: ezt kell tudnia, hogy ne legyen az M1-es autópálya rabja

Címkék#m1#Utinform hu#autópálya#M1-es autópálya#sáv

Autósok, figyelem! Rengeteg a munka az M1-es autópálya teljes szakaszán. Mondjuk, hol kell most nagyon figyelnetek.

Kemma.hu

Mint azt korábban már megírtuk, a sokakat érintő M1-es autópálya felújítása újabb szakaszba lépett: jelentős korlátozásokkal és lezárásokkal kell számolni a Törökbálint és Tatabánya közötti részen. Az autósoknak most még több türelemre lesz szükségük. Mondjuk a legfrissebb helyzetet a sztrádán.

M1-es autópálya
Rengeteg munka folyik az M1-es autópálya egész szakaszán
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Itt zajlanak most munkálatok az M1-es autópálya Törökbálint-Tatabánya szakaszán, és azon túl

Az utinform.hu tájékoztatása szerint az M1-es autópályán:

  • Törökbálint és Tatabánya között mindkét irányban szélesítési munka folyik, a 16-os kilométertől egészen az 56-os  kilométerig a belső sávot lezárták, a járművek szűkített sávokon, a külső és a leállósávon haladnak. A munkálatokhoz kapcsolódóan az M0-s autóút csomópontjában, a Hegyeshalom felé vezető felhajtóágon is csak két szűk sáv járható.
  • A szélesítési munkák kapcsán Budapest felé, a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták.
  • Komárom térségében aszfaltoznak, a 84-es és 97-es kilométer között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.
  • új terelést építettek ki Győr elkerülő szakaszán, a 117-es és a 104-es kilométer között. A Budapest felé vezető oldalon a külső, és a leállósávot lezárták, így az arra haladók a belső és az ellenkező oldal belső sávját használhatják. Hegyeshalom felé a külső és a leállósáv járható. A munkavégzés nem jár csomóponti ág zárással.
  • Lébény után, a határ irányába is új terelést építettek ki. A 148-as és a 161-es kilométer között külső és a leállósávot lezárták, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. A főváros irányába külső és a leállósáv járható.

 

