Motoros rendőrök az M1-es autópályán: a mindennapi közlekedés őrei figyelmeztetnek

Az M1-es autópálya átépítése nem kis fejfájást okoz a mindennapi közlekedésben. Sok esetben sebesség korlátozásra és sávszűkítésekre kell számítani. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség motoros rendőrei a közelmúltban fokozott jelenléttel járőröznek az autópálya átépítés alatt álló részén. Megdöbbentő tapasztalatuk volt a motoros rendőröknek.

Motoros rendőrök tapasztalatai az M1-es autópálya felújítás alatt álló szakaszain

Forrás: A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrség / Facebook

Terelések és sebességkorlátozások az M1-es autópálya szakaszain

A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség közösségi oldalán közölt videófelvételében a motoros rendőrök az autópálya legforgalmasabb részén járőröztek. A sisakkamerás felvételeken is látható, hogy sok esetben a forgalom lassabban halad, vagy teljesen megáll, ezért is kell minden esetben körültekintően közlekedni és figyelni kell a közlekedés változásait.

Tartsátok be a szabályokat, figyeljétek a táblákat, az aktuális korlátozásokat! Hogy mindenki hazaérjen.

-írja bejegyzése végén a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség