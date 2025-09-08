1 órája
Motoros rendőrök az M1-es autópályán: a mindennapi közlekedés őrei figyelmeztetnek
Hazánk legforgalmasabb autópályájának bővítése nem kis fejfájást okoz a mindennapokban. A terelésekben minden esetben sebességkorlátozásra és esetenként sávszűkítésekre kell számítani az M1-es autópálya jelentős részén.
Az M1-es autópálya átépítése nem kis fejfájást okoz a mindennapi közlekedésben. Sok esetben sebesség korlátozásra és sávszűkítésekre kell számítani. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség motoros rendőrei a közelmúltban fokozott jelenléttel járőröznek az autópálya átépítés alatt álló részén. Megdöbbentő tapasztalatuk volt a motoros rendőröknek.
Terelések és sebességkorlátozások az M1-es autópálya szakaszain
A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség közösségi oldalán közölt videófelvételében a motoros rendőrök az autópálya legforgalmasabb részén járőröztek. A sisakkamerás felvételeken is látható, hogy sok esetben a forgalom lassabban halad, vagy teljesen megáll, ezért is kell minden esetben körültekintően közlekedni és figyelni kell a közlekedés változásait.
Tartsátok be a szabályokat, figyeljétek a táblákat, az aktuális korlátozásokat! Hogy mindenki hazaérjen.
-írja bejegyzése végén a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség
