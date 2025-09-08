szeptember 8., hétfő

M1-es autópálya

1 órája

Motoros rendőrök az M1-es autópályán: a mindennapi közlekedés őrei figyelmeztetnek

Címkék#tapasztalat#m1#felvétel#jelenlét

Hazánk legforgalmasabb autópályájának bővítése nem kis fejfájást okoz a mindennapokban. A terelésekben minden esetben sebességkorlátozásra és esetenként sávszűkítésekre kell számítani az M1-es autópálya jelentős részén.

Nagy Balázs

Az M1-es autópálya átépítése nem kis fejfájást okoz a mindennapi közlekedésben. Sok esetben sebesség korlátozásra és sávszűkítésekre kell számítani. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség motoros rendőrei a közelmúltban fokozott jelenléttel járőröznek az autópálya átépítés alatt álló részén. Megdöbbentő tapasztalatuk volt a motoros rendőröknek. 

M1-es autópálya
Motoros rendőrök tapasztalatai az M1-es autópálya felújítás alatt álló szakaszain
Forrás: A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrség / Facebook

Terelések és sebességkorlátozások az M1-es autópálya szakaszain

A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség közösségi oldalán közölt videófelvételében a motoros rendőrök az autópálya legforgalmasabb részén járőröztek. A sisakkamerás felvételeken is látható, hogy sok esetben a forgalom lassabban halad, vagy teljesen megáll, ezért is kell minden esetben körültekintően közlekedni és figyelni kell a közlekedés változásait.

Tartsátok be a szabályokat, figyeljétek a táblákat, az aktuális korlátozásokat! Hogy mindenki hazaérjen.

-írja bejegyzése végén a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség

 

