Új autópálya-matrica jön: így segítik az M1-es mellett élőket a felújítás idején

Folyamatosan tart az M1-es autópálya bővítése, amelynek célja, hogy a jövőben gyorsabb, biztonságosabb és nagyobb kapacitású tranzitút köthesse össze Budapestet és az országhatárt. A több évre tervezett fejlesztés során az autópálya Budapest és Győr közötti szakasza hatsávossá válik, és számos csomópontot, hidat, felüljárót, valamint pihenőt is korszerűsítenek.

Vitályos Eszter bejelentése szerint 2026-tól az M1-es által érintett négy vármegyében élők kedvezményes, 15 ezer forintos éves matricát válthatnak

Forrás: MKIF

Tartanak a munkálatok az M1-es autópályán

Ahogy arról korábban többször is beszámoltunk, az építkezés érinti Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyét. Már megkezdődött a növényzet eltávolítása, az új lehajtók és ideiglenes csomópontok építése Tatabányánál, Bicskénél, Óbaroknál és több más helyszínen. A kivitelezés célja, hogy a forgalom mindvégig fennmaradhasson 2×2 sávon, miközben a pálya bővítése halad.