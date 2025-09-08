45 perce
Új autópálya-matrica jön: így segítik az M1-es mellett élőket a felújítás idején
Sokak életét forgatta fel az ország legforgalmasabb autópályájának felújítása. Az M1-es mellett élők most mégis kedvezményre számíthatnak.
Folyamatosan tart az M1-es autópálya bővítése, amelynek célja, hogy a jövőben gyorsabb, biztonságosabb és nagyobb kapacitású tranzitút köthesse össze Budapestet és az országhatárt. A több évre tervezett fejlesztés során az autópálya Budapest és Győr közötti szakasza hatsávossá válik, és számos csomópontot, hidat, felüljárót, valamint pihenőt is korszerűsítenek.
Tartanak a munkálatok az M1-es autópályán
Ahogy arról korábban többször is beszámoltunk, az építkezés érinti Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyét. Már megkezdődött a növényzet eltávolítása, az új lehajtók és ideiglenes csomópontok építése Tatabányánál, Bicskénél, Óbaroknál és több más helyszínen. A kivitelezés célja, hogy a forgalom mindvégig fennmaradhasson 2×2 sávon, miközben a pálya bővítése halad.
Kedvezményes matrica enyhíti az ingázók terheit
A munkálatok ugyanakkor érezhető terheket rónak az érintett térségekben élőkre, különösen azokra, akik napi szinten ingáznak. Ennek enyhítésére jelentett be kompenzációt Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Közösségi oldalán közölte: 2026-tól egy éven keresztül mindössze 15 ezer forintba kerül majd az éves autópálya-matrica azoknak, akik az M1-est érintő négy vármegyében élnek.
Jelentős megtakarítást hozhat az új díjrendszer
A kedvezmény kizárólag személyautókra vonatkozik, és jelentős megtakarítást kínál: jelenleg négy vármegyei matrica ára együttesen 23 ezer forint körül alakul, így ez közel 35%-os könnyítést jelenthet. Vitályos Eszter hozzátette, a cél, hogy a felújítással járó kellemetlenségek ellenére is érezhető segítséget kapjanak a lakosok, különösen az ingázók.
Biztonságosabb és modernebb sztráda
Ahogy arról korrában beszámoltunk, a fejlesztés több eleme túlmutat egy egyszerű sávbővítésen: ITS rendszerű intelligens leállósáv, új zajvédő falak, mentési feljárók, családbarát pihenők és modern mérnökségi telepek is készülnek. A cél, hogy a hosszú távon megtérülő beruházás a lehető legkevesebb kényelmetlenséggel járjon az érintettek számára – miközben egy sokkal fejlettebb M1-es sztráda épül meg.
Az MKIF egy olyan komplett rendszert épít, ami többek között kamionparkolókat, pihenőket és minden kiegészítő informatikai rendszert is érint:
- jelenleg 5 kilométer zajvédő fal helyett az építkezés során kilencszer hosszabb szakaszon, 45 kilométer hosszúságban épül a fal, a falak felülete pedig 12-szer nagyobb lesz a mostaninál, mint most (több helyen is magasabbak lesznek)
- nem csupán új sávokkal bővül az M1-es autópálya, hanem digitálisan megnyitható intelligens leállósávokkal bővítik a pályát
- 72 meglévő alul-, és felüljárót építenek át, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek. A kiszélesített pálya alatt ugyanis egyszerűen nem férnének el;
- 11 meglévő csomópontot korszerűsítenek, és 4 új külön-szintű csomópontot is kialakítanak
- 6 komplex pihenőhelyet teljesen átépítenek, a többi pihenőhelyet bővítik és modernizálják;
- mintegy 300 új kamionparkolót alakítanak ki és mellette családbarát pihenői átalakítások is elkészülnek.
- 2 mérnökségi telepet, a bicskei és a komáromit bővítik, korszerűsíti
- Korszerű vízelvezető és víztározó rendszereket építenek ki,
- 7 szintbeni alcsomópontot korszerű, körforgalmi csomópontokká alakítanak át.
A gyors reagálás érdekében drónokat vetnek be a forgalom és az esetleges problémák ellenőrzésére. A drón kiváltja az építés miatt amúgy is nehezített közlekedésben nehezebben mozgó útellenőr autókat. Ezzel hatékonyan tudnak majd beavatkozni, hogy biztonságosabb és jól üzemeltethető legyen a felújítás idején is az M1-es.
