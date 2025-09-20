7 órája
Katonai konvoj lepi el az M1-es autópályát, erre figyelmeztetnek minden autóst
Katonai konvoj lepi el Komárom-Esztergom útjait a hétvégén. Erre most mindenképp figyelj, mielőtt útnak indulsz az M1-es autópálya szakaszain. Fokozott óvatosságra intenek mindenkit
A tatai MH Klapka György 1. Páncélosdandár technikai eszközöket csoportosít vissza szombaton. Az M1-es autópálya Győr, laktanya-M1 autópálya–Tata-Tata, laktanya útvonalon kell számítani lassabb, összetett sorban közlekedő katonai konvojra. A katonai menetekre vonatkozó közlekedési rend a megszokottól eltérhet, ezért óvatosságra és fokozott figyelemre int az MH Klapka György 1. Páncélosdandár közösségi oldalán.
Ekkortól érdemes figyelni az M1-es autópálya szakaszain a katonai konvojok miatt
Ahogy korábban mi is megírtuk, az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat keretében a Mátrában gyakorlatoztak a Magyar Honvédség katonái, köztük a MH Klapka György 1. Páncélosdandár egységei is. A mai és holnapi napon, azaz 2025. szeptember 20-án 14:00 óra és 15:30 óra között, valamint 21-én 07:00 óra és 14:00 óra között kell számítani katonai konvojok közlekedésére az M1-es autópályán és Komárom-Esztergom vármegye útjain.
A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.
A lakosság megértését és türelmét köszönjük!
-írja a tatai MH Klapka György 1. Páncélosdandár közösségi oldalán.
Harci helikopterek és kutató-mentő csapatok lepték el a Mátrát: Tatáról is érkeztek egységek