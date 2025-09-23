46 perce
Helyszíni fotókon az elképesztő baleset az M1-esen: három autó tört össze
Hétfő délután súlyos baleset történt Biatorbágy közelében, ahol három autó ütközött össze. Az M1-es autópályán emiatt hatalmas torlódás alakult ki, és hosszabb menetidőre kellett számítani.
Hétfő délután ismét baleset történt az M1-es autópályán, ezúttal a 16-os kilométernél, Biatorbágy közelében. Három személyautó ütközött össze, a roncsok miatt komoly torlódás alakult ki az érintett szakaszon. A helyszínre a törökbálinti hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a járműveket, átvizsgálták azokat, majd biztosították a területet.
Sorra történnek a balesetek az M1-esen
Az elmúlt napokban több baleset is történt az M1-esen. Hétfő délelőtt is baleset lassította a forgalmat az autópálya országhatár felé vezető oldalán, a 18-as kilométernél. Az MKIF Zrt. tájékoztatása szerint akkor csak egy sávon haladhatott a forgalom, ami már rövid időn belül három kilométeres torlódást eredményezett.
Vasárnap a reggeli órákban tragikus kimenetelű karambol történt Mány térségében, a 31-es kilométernél, ahol három autó ütközött össze, és az egyik jármű kigyulladt. A balesethez tűzoltók, mentők és két mentőhelikopter is érkezett, de egy ember a helyszínen életét vesztette. Két nőt és egy férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.
Hétfői forgalmi káosz
A múlt héten, szeptember 15-én a főváros felé vezető oldalon, a 21-es kilométernél történt baleset miatt több mint öt kilométeres torlódás alakult ki. Ugyanezen a napon az 1-es főút tatabányai szakaszán is karambol lassította a közlekedést.