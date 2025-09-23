szeptember 23., kedd

Baleset

46 perce

Helyszíni fotókon az elképesztő baleset az M1-esen: három autó tört össze

Hétfő délután súlyos baleset történt Biatorbágy közelében, ahol három autó ütközött össze. Az M1-es autópályán emiatt hatalmas torlódás alakult ki, és hosszabb menetidőre kellett számítani.

Kemma.hu

Hétfő délután ismét baleset történt az M1-es autópályán, ezúttal a 16-os kilométernél, Biatorbágy közelében. Három személyautó ütközött össze, a roncsok miatt komoly torlódás alakult ki az érintett szakaszon. A helyszínre a törökbálinti hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a járműveket, átvizsgálták azokat, majd biztosították a területet.

Három autó ütközött az M1-esen Biatorbágynál
Három autó ütközött az M1-esen Biatorbágynál
Forrás: Törökbálint Őrs

Sorra történnek a balesetek az M1-esen

Az elmúlt napokban több baleset is történt az M1-esen. Hétfő délelőtt is baleset lassította a forgalmat az autópálya országhatár felé vezető oldalán, a 18-as kilométernél. Az MKIF Zrt. tájékoztatása szerint akkor csak egy sávon haladhatott a forgalom, ami már rövid időn belül három kilométeres torlódást eredményezett.

Vasárnap a reggeli órákban tragikus kimenetelű karambol történt Mány térségében, a 31-es kilométernél, ahol három autó ütközött össze, és az egyik jármű kigyulladt. A balesethez tűzoltók, mentők és két mentőhelikopter is érkezett, de egy ember a helyszínen életét vesztette. Két nőt és egy férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

GALÉRIA: Három autó ütközött az M1-esen Biatorbágynál

Hétfői forgalmi káosz

A múlt héten, szeptember 15-én a főváros felé vezető oldalon, a 21-es kilométernél történt baleset miatt több mint öt kilométeres torlódás alakult ki. Ugyanezen a napon az 1-es főút tatabányai szakaszán is karambol lassította a közlekedést.

 

