Helyszíni fotókon az elképesztő baleset az M1-esen: három autó tört össze

Hétfő délután ismét baleset történt az M1-es autópályán, ezúttal a 16-os kilométernél, Biatorbágy közelében. Három személyautó ütközött össze, a roncsok miatt komoly torlódás alakult ki az érintett szakaszon. A helyszínre a törökbálinti hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a járműveket, átvizsgálták azokat, majd biztosították a területet.

Három autó ütközött az M1-esen Biatorbágynál

Forrás: Törökbálint Őrs

Sorra történnek a balesetek az M1-esen

Az elmúlt napokban több baleset is történt az M1-esen. Hétfő délelőtt is baleset lassította a forgalmat az autópálya országhatár felé vezető oldalán, a 18-as kilométernél. Az MKIF Zrt. tájékoztatása szerint akkor csak egy sávon haladhatott a forgalom, ami már rövid időn belül három kilométeres torlódást eredményezett.