Óriási a dugó az M1-esen, kerüld el, ha tudod

Nagy a forgalom a sztrádán. Olyannyira, hogy durván be is dugult az M1-es autópálya.

Kemma.hu

Ma sem kegyelmez a forgalom az autósoknak. Az utinform.hu tájékoztatása szerint ugyanis az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Biatorbágynál, a 22-es kilométernél az erős forgalom miatt közel 5 kilométeres torlódás alakult ki. Ezért aki teheti, az kerülje el ezt a szakaszt, ha nem akar dugóba keveredni.

M1-es autópálya
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Jól halad az M1-es autópálya bővítése

Az M1-es autópálya bővítése miatt e héten hétfőtől jelentős dugókra és hosszabb menetidőkre kell számítani. A Máv-csoport a Facebook-oldalán tájékoztatta az embereket arról, hogy hogyan készültek fel az M1-es forgalomkorlátozására. Hétfőtől a tatabányai fővonalon több vonatott vettnek be és több kocsi is indul és ha szükséges buszok is indulnak majd. 

De nem csak emiatt, hanem balesetek miatt is gyakran gond van az M1-esen. Mint azt megírtuk korábban, összeütközött egy személyautó és egy nyerges vonattó az M1-es autópálya 147-es kilométerénél, a Mosonmagyaróvár felé vezető oldalon, Lébénynél még a múlt héten.

 

