Baleset-megelőzés

2 órája

Felújítások az M1-es autópályán - ezekre nagyon figyelj!

Címkék#rendőrség#biztonság#MKIF Zrt#forgalom#M1 autópálya#M1#KRESZ#balesetek#katasztrófaturizmus#autópálya

A felújított útszakaszokon a dugók és ideiglenes forgalomkorlátozások fokozott figyelmet igényelnek. A helyes vezetési magatartás és a baleset-megelőző szabályok betartása minden közlekedő biztonságát növeli. A rendőrség elárulta, mikre a legfontosabb odafigyelni az M1-es autópálya felújítási munkálatai alatt.

Veszprémi Dániel

A felújításokkal érintett szakaszokon a lelassuló forgalom és az ideiglenes korlátozások miatt különösen fontos a balesetek elkerülése. A közlekedőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen szabályok és magatartások segíthetnek a biztonságos haladásban az M1-es autópálya átépítés alatt lévő szakaszain.

Az M1-es autópálya felújításai megkezdődtek
Az M1-es autópálya felújításai megkezdődtek
Fotó:  Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Alapvető szabályok a biztonságos vezetéshez az M1-es autópálya szakaszain

A rendőrség szerint, közlekedés során kiemelten fontos a KRESZ-ben előírt sebességhatárok betartása és a megfelelő követési távolság megtartása. A figyelmet elvonó tevékenységeket, legfőképpen a mobiltelefon használatát, kerülni kell, mert ezek növelik a baleset kockázatát.

Hogyan kerüljük a torlódásokat és a katasztrófaturizmust

Közúti baleset vagy más közlekedési esemény észlelésekor kerülni kell a katasztrófaturizmust, amely jelentős torlódásokat okozhat, gyakran az ellentétes irányú pályaszakaszokon is. Ez azt jelenti, hogy ne lassítsanak indokolatlanul, ne nézelődjenek, és ne készítsenek fotót vagy videót, mert ezzel a forgalom további akadályozásához járulnak hozzá.

Mire érdemes figyelni a felújítások alatt?

A felújításokkal érintett útszakaszokon különösen fontos a türelem, a figyelmes vezetés és a forgalmi jelzések alapos követése. A lassabb haladás és a torlódások miatt a közlekedőknek előre kell tervezniük, és a figyelmet nem elvonó, biztonságos magatartást kell tanúsítaniuk.

A felújítási tervek

Az MKIF oldala szerint, ezeken a területeken tervezik felújítani az M1-es autópályát:

  • Hanság pihenőhely, mindkét oldal: 2025. szeptember 15., hétfő
  • M1 16–20 km, országhatár felé vezető oldal: 2025. szeptember 22., hétfő
  • M1 16–20 km, főváros felé vezető oldal: 2026. szeptember 26., szombat
  • M1 20–40 km, mindkét oldal: 2025. szeptember 22., hétfő
  • M1 40–54 km, mindkét oldal: 2025. szeptember 10., szerda
  • M1 84–97 km, mindkét oldal: 2025. október 1., szerda
  • M1 105–116 km, mindkét oldal: 2025. szeptember 22., hétfő
  • M1 148–161 km, mindkét oldal: 2025. október 1., szerda

Összegzés:

A felújított szakaszokon a balesetek megelőzése a szabályok betartásán, a figyelem fenntartásán és a fegyelmezett magatartáson múlik. Az előírt sebesség, a követési távolság és a figyelmetlen tevékenységek kerülése minden közlekedő számára biztonságot nyújt, miközben csökkenti a torlódások és balesetek kockázatát.

 

