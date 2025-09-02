Videón mutatjuk, hogyan változik meg az M1-es autópálya

Szeptember elsején elindult az M1-es autópálya történetének legnagyobb fejlesztése. Az ország egyik legforgalmasabb gyorsforgalmi útja Budapest és Győr között szinte teljes hosszában megújul, ami óriási előrelépést jelent a közlekedésben – és különösen Komárom-Esztergom megye számára.

Hivatalosan is elindult az M1-es autópálya bővitési munkálatai, mutatjuk mire számíthatnak az autósok

Forrás: Facebook/MKIF Zrt.

Mint arról korábban többsuör is beszámoltunk, az autópálya 78 kilométer hosszan bővül 2x3 sávra, és oldalanként egy-egy úgynevezett intelligens leállósáv is épül. Ez a modern megoldás lehetővé teszi, hogy baleset, torlódás vagy extrém forgalom idején akár 2x4 sávon haladjon a forgalom Budapest és Győr között.

Így újul meg az M1-es autópálya:

Az MKIF Zrt. pedig most egy külön weboldalt indított az M1-es bővítéséről, ahol minden aktuális információ elérhető: csomópontok és pihenők állapota, terelések, műszaki mentés rendje és a vészhelyzeti leállóöblök helyei. A felület több mint tíz nyelven olvasható, köztük magyarul és szlovákul is, ami különösen hasznos a határ menti forgalom miatt. Emellett egy animáció is bemutatja, hogyan változik az M1-es forgalmi rendje az építkezés ideje alatt.

A projekt túlmutat a puszta sávbővítésen: teljes infrastruktúra-fejlesztés zajlik, amelynek köszönhetően biztonságosabbá, kényelmesebbé és környezetbarátabbá válik az utazás. Komárom-Esztergom közvetlenül érintett a fejlesztésekben, hiszen az autópálya átszeli a térséget, és több fontos közlekedési pont, csomópont és pihenőhely is itt található.

Új pályamérnökség is épül

Azt már tudni, hogy Komáromban új mérnökségi telep épül és korszerűsödik. Ez a háttérbázis kulcsszerepet játszik majd a pálya fenntartásában és az esetleges balesetek, műszaki hibák gyors kezelésében. Az NKIF Zrt. közösségi oldalán arról is beszámoltak, hogy a szélesebb pálya alatt és felett 72 híd műtárgy újul meg, több közülük a megyében található. A régi átjárók ugyanis egyszerűen nem bírnák el az új keresztmetszetet. A megye területén is lesznek olyan szakaszok, ahol a jelenlegi felhajtók és lehajtók teljesen megújulnak, biztonságosabbá és gyorsabbá téve a közlekedést.