2 órája
Videón mutatjuk, hogyan változik meg az M1-es autópálya
Hivatalosan is elindult az ország egyik legnagyobb közlekedési beruházása. A következő években teljesen megújul az M1-es autópálya, amely Komárom-Esztergom megyét is érinti. Videón mutatjuk mire számíthatnak az autósok.
Szeptember elsején elindult az M1-es autópálya történetének legnagyobb fejlesztése. Az ország egyik legforgalmasabb gyorsforgalmi útja Budapest és Győr között szinte teljes hosszában megújul, ami óriási előrelépést jelent a közlekedésben – és különösen Komárom-Esztergom megye számára.
Mint arról korábban többsuör is beszámoltunk, az autópálya 78 kilométer hosszan bővül 2x3 sávra, és oldalanként egy-egy úgynevezett intelligens leállósáv is épül. Ez a modern megoldás lehetővé teszi, hogy baleset, torlódás vagy extrém forgalom idején akár 2x4 sávon haladjon a forgalom Budapest és Győr között.
Így újul meg az M1-es autópálya:
Az MKIF Zrt. pedig most egy külön weboldalt indított az M1-es bővítéséről, ahol minden aktuális információ elérhető: csomópontok és pihenők állapota, terelések, műszaki mentés rendje és a vészhelyzeti leállóöblök helyei. A felület több mint tíz nyelven olvasható, köztük magyarul és szlovákul is, ami különösen hasznos a határ menti forgalom miatt. Emellett egy animáció is bemutatja, hogyan változik az M1-es forgalmi rendje az építkezés ideje alatt.
A projekt túlmutat a puszta sávbővítésen: teljes infrastruktúra-fejlesztés zajlik, amelynek köszönhetően biztonságosabbá, kényelmesebbé és környezetbarátabbá válik az utazás. Komárom-Esztergom közvetlenül érintett a fejlesztésekben, hiszen az autópálya átszeli a térséget, és több fontos közlekedési pont, csomópont és pihenőhely is itt található.
Új pályamérnökség is épül
Azt már tudni, hogy Komáromban új mérnökségi telep épül és korszerűsödik. Ez a háttérbázis kulcsszerepet játszik majd a pálya fenntartásában és az esetleges balesetek, műszaki hibák gyors kezelésében. Az NKIF Zrt. közösségi oldalán arról is beszámoltak, hogy a szélesebb pálya alatt és felett 72 híd műtárgy újul meg, több közülük a megyében található. A régi átjárók ugyanis egyszerűen nem bírnák el az új keresztmetszetet. A megye területén is lesznek olyan szakaszok, ahol a jelenlegi felhajtók és lehajtók teljesen megújulnak, biztonságosabbá és gyorsabbá téve a közlekedést.
Emelett hét kisebb szintbeni csomópontot alakítanak át modern körforgalommá, ami az átmenő forgalmat is gördülékenyebbé teszi. Az autópálya mentén lévő pihenők pedig nemcsak kibővülnek, hanem családbarát funkciókkal, játszóterekkel, modern szolgáltatásokkal is gazdagodnak. Emellett több száz új kamionparkoló létesül, ami a megyén áthaladó nemzetközi kamionforgalom miatt kifejezetten fontos.
Szinte az egész M1-est lezárások tarkítják: itt a lista, hol kőkemény most a helyzet
A zajvédelemre is nagy hangsúlyt fektetnek. A zajvédő falakat jelentősen meghosszabbítják és megemelik, így a sztráda mellett fekvő települések lakói is nyugodtabb mindennapokra számíthatnak. Korszerű vízelvezető- és víztározó rendszerek is épülnek, amelyek az egyre szélsőségesebb időjárási helyzetek kezelését segítik.
Mennyi ideig tart a fejlesztés?
A projekt több ütemben valósul meg:
- az M0 és Bicske közötti szakasz várhatóan 2028 augusztusáig,
- a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029 augusztusáig készül el.
- Concó és Hegyeshalom közötti részek is sorra kerülnek, de ezek később indulnak.
A jó hír, hogy a kivitelezés teljes ideje alatt megmarad a 2x2 sávos forgalom, így bár torlódásokra, terelésekre lehet számítani, teljes lezárás nem lesz.
Fontos Komárom-Esztergomnak
Az M1-es autópálya a megye ütőere: összeköti a térséget Budapesttel, Győrrel és Bécs irányával. A mostani fejlesztés révén a helyiek gyorsabban és biztonságosabban érhetik el munkahelyüket, a vállalkozások számára pedig könnyebb lesz az áruszállítás. Ráadásul a zajvédő falak, új pihenők és biztonságosabb csomópontok a megyében élők életminőségét is javítják – nemcsak az autósokét, hanem azokét is, akik az autópálya menti településeken élnek.