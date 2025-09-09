szeptember 9., kedd

Ádám névnap

12°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összegző

1 órája

Megrázó, amit most közöltek az M1-esről, ettől minden sofőr lába megremeg

Címkék#rendőrség#Komárom-Esztergom vármegye#autópálya baleset#nyár#M1#balesetek

Idén számos szerencsétlenség történt az utakon. Az M1-es autópálya nyári balesetei között, a legfrissebb statisztikák szerint a súlyos és könnyű eset száma kiemelkedő volt. A rendőrség elárulta, mi okozza a legtöbb kárt és sérülést.

Veszprémi Dániel

Az M1-es autópálya a nyári hónapokban jelentős forgalmat bonyolított le Komárom-Esztergom vármegye területén, ami sajnos a balesetek számában is megmutatkozott. A rendőrség szerint a sofőrök többsége a figyelmetlenség miatt okozza a baleseteket. Egy halálos kimenetelű eset után ugyan átmenetileg csökkent a balesetek száma, de rövid időn belül ismét emelkedésnek indult.

M1-es autópálya: összegző a nyári balesetekről
M1-es autópálya: összegző a nyári balesetekről
Fotó: Mihádák Zoltán / Forrás: MTI

Az autópálya-balesetek legfőbb okai

A rendőrség kiemelte, hogy a vezetők gyakran nem tartják a megfelelő követési távolságot, illetve a relatív gyorshajtás is sok balesethez vezet. Emellett a kiépített terelések, a parkolók kihajtósávjának lezárása, illetve a kihelyezett „Állj! Elsőbbségadás kötelező” táblák miatt az elmúlt hónapban jelentősen megnőtt az elsőbbség meg nem adásának eseteinek száma.

Az M1-es autópálya baleseti statisztikái idén

A rendőrség összesítése szerint:

  • Júniusban 1 halálos baleset, 3 súlyos, 1 könnyű és 43 anyagi káros baleset történt.

Többek között egy nyergesvontató borult árokba Tata térségében a 66–67-es kilométernél, ahol a tartály szivárgását is kezelni kellett. Ugyanebben a hónapban egy másik balesetben a 63-as kilométernél egy 10 éves kislány és egy fiatal nő is megsérült, miközben a Győr felé vezető oldalt szinte teljesen megbénította egy balesethullám, öt különböző helyszínen is történt ütközés egyetlen nap alatt.

  • Júliusban nem volt halálos és súlyos eset, de 3 könnyű és 34 anyagi káros baleset regisztráltak.

Ekkor történt a herceghalmi tömegbaleset is, amikor hét autó rohant egymásba, és tíz ember sérült meg. Emellett Mosonmagyaróvárnál is történt karambol, az M0-son pedig két kamion ütközött, a rakomány az útra borult, hatalmas torlódást okozva.

  • Augusztusban újra nőtt a szerencsétlenségek száma. Halálos eset nem volt, 4 súlyos, és 6 könnyű baleset történt, míg az anyagi káros balesetek 48-at tettek ki.

Hogy csak néhányat említsünk: augusztus 14-én Tata térségében négy jármű – köztük egy nyergesvontató – ütközött össze, a roncsok látványos torlódást okoztak. Néhány nappal később Ácsnál egy autó letarolta a szalagkorlátot és egy hirdetőtáblát, a sofőrt és utasát mentőhelikopterrel vitték kórházba. Ezen kívül több kisebb karambol is nehezítette a közlekedést a Sasfészek-tó pihenőhelynél és a Tatabánya–Herceghalom szakaszon.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu