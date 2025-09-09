Megrázó, amit most közöltek az M1-esről, ettől minden sofőr lába megremeg

Az M1-es autópálya a nyári hónapokban jelentős forgalmat bonyolított le Komárom-Esztergom vármegye területén, ami sajnos a balesetek számában is megmutatkozott. A rendőrség szerint a sofőrök többsége a figyelmetlenség miatt okozza a baleseteket. Egy halálos kimenetelű eset után ugyan átmenetileg csökkent a balesetek száma, de rövid időn belül ismét emelkedésnek indult.

M1-es autópálya: összegző a nyári balesetekről

Fotó: Mihádák Zoltán / Forrás: MTI

Az autópálya-balesetek legfőbb okai

A rendőrség kiemelte, hogy a vezetők gyakran nem tartják a megfelelő követési távolságot, illetve a relatív gyorshajtás is sok balesethez vezet. Emellett a kiépített terelések, a parkolók kihajtósávjának lezárása, illetve a kihelyezett „Állj! Elsőbbségadás kötelező” táblák miatt az elmúlt hónapban jelentősen megnőtt az elsőbbség meg nem adásának eseteinek száma.

Az M1-es autópálya baleseti statisztikái idén

A rendőrség összesítése szerint:

Júniusban 1 halálos baleset, 3 súlyos, 1 könnyű és 43 anyagi káros baleset történt.

Többek között egy nyergesvontató borult árokba Tata térségében a 66–67-es kilométernél, ahol a tartály szivárgását is kezelni kellett. Ugyanebben a hónapban egy másik balesetben a 63-as kilométernél egy 10 éves kislány és egy fiatal nő is megsérült, miközben a Győr felé vezető oldalt szinte teljesen megbénította egy balesethullám, öt különböző helyszínen is történt ütközés egyetlen nap alatt.

Júliusban nem volt halálos és súlyos eset, de 3 könnyű és 34 anyagi káros baleset regisztráltak.

Ekkor történt a herceghalmi tömegbaleset is, amikor hét autó rohant egymásba, és tíz ember sérült meg. Emellett Mosonmagyaróvárnál is történt karambol, az M0-son pedig két kamion ütközött, a rakomány az útra borult, hatalmas torlódást okozva.

Augusztusban újra nőtt a szerencsétlenségek száma. Halálos eset nem volt, 4 súlyos, és 6 könnyű baleset történt, míg az anyagi káros balesetek 48-at tettek ki.

Hogy csak néhányat említsünk: augusztus 14-én Tata térségében négy jármű – köztük egy nyergesvontató – ütközött össze, a roncsok látványos torlódást okoztak. Néhány nappal később Ácsnál egy autó letarolta a szalagkorlátot és egy hirdetőtáblát, a sofőrt és utasát mentőhelikopterrel vitték kórházba. Ezen kívül több kisebb karambol is nehezítette a közlekedést a Sasfészek-tó pihenőhelynél és a Tatabánya–Herceghalom szakaszon.