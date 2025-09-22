szeptember 22., hétfő

Baleset

1 órája

Csak ne most indulj! Baleset miatt áll a sor az M1-esen

Hétfő délelőtt baleset történt a térségben, ami jelentősen lassítja a közlekedést. Az M1-es autópálya érintett szakaszán már most hosszú torlódás alakult ki.

Kemma.hu

Hétfő délelőtt ismét baleset lassítja a közlekedést az M1-es autópálya egy szakaszán. A forgalom az érintett területen jelentősen lelassult, az arra közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel haladniuk.

M1-es autópálya
Baleset miatt torlódik a forgalom az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Baleset lassítja a forgalmat az M1-es autópálya szakaszán

Az MKIF Zrt. tájékoztatása szerint a baleset az autópálya országhatár felé vezető oldalán, a 18-as kilométernél történt. A forgalom jelenleg csak egy sávon halad, ami már most 3 kilométeres torlódást okozott.

A közlekedőknek célszerű kerülőútvonalat választaniuk, vagy hosszabb menetidővel számolniuk. A helyszínen a szakemberek a forgalom irányításán és a baleset következményeinek felszámolásán dolgoznak.

 

