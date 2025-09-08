szeptember 8., hétfő

Helyi közélet

3 órája

Elképesztő: mindennaposak a balesetek az M1 autópályán

Címkék#M1 autópálya#torlódás#M1#autópálya#baleset

Újabb fekete napra ébredtek az autósok: a helyzet kritikussá vált, az acélidegek is elpattannak. A eluralkodott a káosz az M1 autópálya teljes hosszán, ahol a baleset és a végtelennek tűnő lezárások miatt szinte lehetetlen haladni.

Nem elég, hogy Budapesttől Komáromig szinte egybefüggőek a lezárások, most egy súlyos baleset is megbénította a forgalmat a Hegyeshalom felé vezető oldalon. Az Útinform szerint az M1 autópálya helyzete kritikussá vált, az autósoknak acélidegekre van szükségük.

Az M1 autópálya felett készült kép, amin a torlódó autók sora és a terelések látszanak.
Az M1 autópálya ma a türelem próbája: baleset és lezárások nehezítik a haladást.
Forrás: Facebook/MKIF Zrt.

M1 autópálya: Brutális baleset és végtelen lezárások, teljes a káosz, mutatjuk, hol a pokol!

Kamionba csapódott egy autó, áll a sor

A legfrissebb hírek szerint Lébény térségében, a 147-es kilométernél egy személyautó kamionba rohant - tette közzé az Útinform.hu. A helyszínelés és a mentés idejére a hatóságok lezárták a pályát. Bár a belső sávon nemrég megindult a forgalom, a feltorlódott kocsisor még kilométereken át kígyózik, a haladás idegőrlő. 

Rémálom Budapesttől Komáromig: végtelen útépítések és folyamatos torlódás

Mintha a baleset nem lenne elég, az autópálya Komárom-Esztergom megyei szakasza egyetlen hatalmas munkaterület.

Törökbálint és Tatabánya között (16-56 km) mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalmat a külső és a leállósávra terelik.

Komárom térségében (84-97 km) szintén aszfaltoznak, itt is a belső sávot vették el az autósoktól mindkét irányban.

A helyzetet súlyosbítja, hogy már az M0-s autópálya csomópontjában is sávlezárás fogadja az M1-esre felhajtókat.

Ebben a cikkünkben tájékoztattuk Önöket a jelenleg is érvényben lévő terelésekről, sávelzárásokról.

