Pokoli hét kezdődik az M1-esen: Budapesttől a határig szinte mindenhol lezárás, mutatjuk, hol a legrosszabb!

Komárom-Esztergom megye a legdurvább szakasz

A megyénkben közlekedőknek van a legnehezebb dolguk. Szárliget és Tatabánya között megváltozott forgalmi rend van, a főváros felé a belső sávot átterelik a szemközti oldalra. Tatabánya térségében a Hegyeshalom felé tartó, eredetileg háromsávos részen most csak kettőt lehet használni. Ha ez nem lenne elég, Komáromnál (84-97 km) aszfaltozás miatt zárták le a belső sávot mindkét oldalon.

Győr és a határ előtt sincs megállás

A korlátozások sora a megyehatár után sem ér véget. Győr elkerülő szakaszán (117-104 km) a főváros felé a külső és a leállósávot is lezárták, a forgalmat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Győrszentiváni csomópont le- és felhajtója szintén le van zárva. Lébény és Mosonmagyaróvár között (148-161 km) pedig ismét egy hatalmas terelés fogadja az autósokat, ahol a határ felé a külső és a leállósávot is elvették. Itt a Lajta pihenő sem használható, és a 86-os főútra sem lehet lehajtani.

- olvasható az Útinfom.hu oldalán.

Tíz nap alatt sokat változtak a dolgok...mutatjuk mi volt akkor.

Ön is az M1-esen araszol? Van friss információja, fotója a helyzetről? Írja meg nekünk kommentben, és segítse a többi autóst! Vezessenek óvatosan!