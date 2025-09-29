szeptember 29., hétfő

1 órája

Pokoli hét kezdődik az M1-esen: Budapesttől a határig szinte mindenhol lezárás, mutatjuk, hol a legrosszabb!

Címkék#lezárás#M1-.es autópálya#torlódás#M1#m1-es aurópálya#M1-es autópálya#útfelújítás#sávelhúzás#M1 baleset

Már megszoktuk, hogy nincs nap, hogy ne történjen valami. Az M1 autópálya már mindenkit rettegéssel és félelemmel tölt el, hiszen egymást követik a súlyos és tragikus események. A hét elejére segítségül összegyűjtöttük a legfrissebb infókat a lezárásokról a sztráda teljes hosszáról.

Kemma.hu

Aki a héten az M1 autópályára merészkedik, acélidegekkel készüljön. Budapesttől a határig szinte egybefüggő munkaterületté és sávlezárássá vált a pálya, a felújítások miatt a torlódás és a jelentős menetidő-növekedés szinte garantált.

Az M1 autópálya felett készült kép, amin a torlódó autók sora és a terelések látszanak.
Az M1 autópálya több pontján is csak a leállósávon lehet haladni a felújítások miatt.
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

M1 autópálya: a rémálom már a fővárosnál elkezdődik

A káosz szinte azonnal indul, ahogy elhagyjuk a fővárost. Az M0-s csomóponttól egészen Tatabányáig (15-62 km) egy hatalmas, 47 kilométeres szakaszon szélesítik az utat, mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A forgalom két szűkített sávon, a külsőn és a leállósávon araszol. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a Biatorbágyi csomópont felhajtóágát Budapest felé hosszú időre teljesen lezárták.

GALÉRIA: Teljesen beállt az M1-es a halálos baleset után (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

Komárom-Esztergom megye a legdurvább szakasz

A megyénkben közlekedőknek van a legnehezebb dolguk. Szárliget és Tatabánya között megváltozott forgalmi rend van, a főváros felé a belső sávot átterelik a szemközti oldalra. Tatabánya térségében a Hegyeshalom felé tartó, eredetileg háromsávos részen most csak kettőt lehet használni. Ha ez nem lenne elég, Komáromnál (84-97 km) aszfaltozás miatt zárták le a belső sávot mindkét oldalon.

Győr és a határ előtt sincs megállás

A korlátozások sora a megyehatár után sem ér véget. Győr elkerülő szakaszán (117-104 km) a főváros felé a külső és a leállósávot is lezárták, a forgalmat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Győrszentiváni csomópont le- és felhajtója szintén le van zárva. Lébény és Mosonmagyaróvár között (148-161 km) pedig ismét egy hatalmas terelés fogadja az autósokat, ahol a határ felé a külső és a leállósávot is elvették. Itt a Lajta pihenő sem használható, és a 86-os főútra sem lehet lehajtani.

- olvasható az Útinfom.hu oldalán.

Tíz nap alatt sokat változtak a dolgok...mutatjuk mi volt akkor.

Ön is az M1-esen araszol? Van friss információja, fotója a helyzetről? Írja meg nekünk kommentben, és segítse a többi autóst! Vezessenek óvatosan!

 

