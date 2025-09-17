Lidl Parkside akció: az őszi kertgondozás lelkét adják hihetetlen áron

Az őszi kertgondozás sokak számára egyaránt jelent kikapcsolódást és kihívást. A lehullott levelek összegyűjtése, a metszés vagy éppen a kerti hulladék feldolgozása nemcsak időigényes, hanem megfelelő eszközök nélkül kifejezetten fárasztó is lehet. Éppen ezért különösen hasznos, ha ilyenkor megbízható gépekkel tudjuk megkönnyíteni a munkát – ebben segít most a Lidl Parkside aktuális akciója.

A Lidl Parkside termékei most kedvezményesen segítenek a kertgondozásban

A Lidl Parkside akciója a gépekre

A Lidl szeptember 22-től induló akciója most a kertbarátoknak és barkácsolóknak kedvez. A Parkside gépei és eszközei nemcsak megkönnyítik a kerti munkát, de pénztárcabarát áron szerezhetők be. Az ajánlatban több kiemelt termék is helyet kapott, amelyekkel gyorsabbá és hatékonyabbá válhat az őszi kertápolás.

Kerti aprítógép szuper áron

Az egyik legnagyobb kedvezmény a Parkside kerti aprítógépre vonatkozik, amely erős motorjával és hatékony forgatórendszerével akár 40 mm vastag ágak feldarabolására is alkalmas. Kompakt felépítésének köszönhetően könnyen mozgatható, így ideális választás lehet a kerti hulladék gyors és környezetbarát feldolgozására. Az aprítógép most 32 999 forintért érhető el a Lidl-ben.

Praktikus segítség a kertben: a Parkside aprítógép akciós lesz hétfőtől.

Forrás: lild.hu/ujsag

Elektromos lombszívó és fúvó – három funkció egyben

A szezon másik sztárja a Parkside elektromos lombszívó/fúvó, amely 3 az 1-ben megoldást kínál: fúj, szív és aprít. A nagy teljesítménynek köszönhetően a lomb összegyűjtése és elszállítása gyerekjáték, a beépített aprító pedig akár 16:1 arányban is képes csökkenteni a hulladék mennyiségét. A készülék most 15 999 forintos akciós áron vihető haza.

Lombseprés helyett egy gombnyomás – a Parkside készülékével pillanatok alatt tiszta lehet a kert

Forrás: lild.hu/ujsag

További hasznos eszközök

A Lidl kínálatában ezen a héten több praktikus Parkside termék is megtalálható:

Elektromos láncfűrész – erőteljes motorral, 24 999 Ft-ért.

Magasnyomású tisztító – beépített pumpával és 2400 W teljesítménnyel, 39 999 Ft-ért.

Komposztáló – 480 literes kapacitással, mindössze 9 999 Ft-ért.

Kerti kéziszerszámok, lombseprű, takarófólia – mind-mind kedvező áron.

Munkaruházat és kiegészítők – polárpulóver, nadrág vagy munkazokni, hogy a munka ne csak hatékony, hanem kényelmes is legyen.

Miért érdemes most lecsapni?

A Parkside eszközök megbízható teljesítményt és tartósságot kínálnak. Az akciós áraknak köszönhetően most mindenki kedvezőbben szerezheti be a kerti munkákhoz szükséges felszereléseket – legyen szó lombgyűjtésről, ágak aprításáról vagy akár a kerti utak tisztán tartásáról.