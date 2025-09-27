Itt az ősz autós slágere a Lidl-ből: ezért most mindenkinek megéri bemenni

szeptember 27., szombat

Sokan keresnek praktikus megoldásokat a mindennapokban, legyen szó háztartásról vagy autóápolásról. A Lidl üzleteiben most különleges kínálat várja a vásárlókat, amelyek megkönnyítik a hétköznapokat.

Balogh Rebeka

Az autó belső terének tisztasága sokak számára jelent kihívást, különösen az őszi és téli időszakban, amikor a sár és a nedvesség könnyen bejut az utastérbe. Nem véletlen, hogy egyre többen keresnek olyan kiegészítőket, amelyek egyszerre nyújtanak kényelmet és védelmet, ezek közül több is megtalálható a Lidl kínálatában – írja a Borsonline

Kedvező áron kínál megoldást a Lidl az autósoknak. Forrás: illusztáció / pexels.hu
Kedvező áron kínál megoldást a Lidl az autósoknak.
Forrás: illusztáció / pexels.hu

Lidl kínálata az autósoknak

A Lidl polcain elérhető Ultimate Speed® autószőnyegszett 4 999 forintos árával hívja fel magára a figyelmet. A termék univerzális méretben készült, így a legtöbb autótípushoz igazítható. A szőnyegekhez jelölt vágási vonalak tartoznak, ennek köszönhetően a vásárló könnyedén méretre szabhatja őket, hogy pontosan illeszkedjenek a jármű padlójához.

A csomag négy részből áll: tartalmazza a vezető és az utasoldali első szőnyeget, valamint a két hátsó darabot is. Ez a kialakítás biztosítja, hogy az autó lábtere védve legyen a szennyeződésektől.

Az üzletlánc több helyen is jelen van, így könnyen elérhető a kedvező ajánlat:

  • Komárom – Mártírok útja 80.: Hét–Szombat 7:00–21:00, Vasárnap 7:00–17:00 
  • Tatabánya – Győri út 31.: Hét–Szombat 6:30–21:00, Vasárnap 7:00–17:00 
  • Tatabánya – Szent Borbála út 31.: Hét–Szombat 6:30–21:00, Vasárnap 7:00–19:00

 

