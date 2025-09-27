Itt az ősz autós slágere a Lidl-ből: ezért most mindenkinek megéri bemenni

Az autó belső terének tisztasága sokak számára jelent kihívást, különösen az őszi és téli időszakban, amikor a sár és a nedvesség könnyen bejut az utastérbe. Nem véletlen, hogy egyre többen keresnek olyan kiegészítőket, amelyek egyszerre nyújtanak kényelmet és védelmet, ezek közül több is megtalálható a Lidl kínálatában – írja a Borsonline

Kedvező áron kínál megoldást a Lidl az autósoknak.

Forrás: illusztáció / pexels.hu

Lidl kínálata az autósoknak

A Lidl polcain elérhető Ultimate Speed® autószőnyegszett 4 999 forintos árával hívja fel magára a figyelmet. A termék univerzális méretben készült, így a legtöbb autótípushoz igazítható. A szőnyegekhez jelölt vágási vonalak tartoznak, ennek köszönhetően a vásárló könnyedén méretre szabhatja őket, hogy pontosan illeszkedjenek a jármű padlójához.

A csomag négy részből áll: tartalmazza a vezető és az utasoldali első szőnyeget, valamint a két hátsó darabot is. Ez a kialakítás biztosítja, hogy az autó lábtere védve legyen a szennyeződésektől.

Az üzletlánc több helyen is jelen van, így könnyen elérhető a kedvező ajánlat: