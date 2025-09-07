EGábor, a lelőtt gólya újra jár – továbbra is egymillió forint a nyomravezetői díj

Augusztus közepén sokkolta a közvéleményt a hír, hogy Pilismarót térségében valaki meglőtt egy gólyát. A madár, akit gondozói EGábornak neveztek el, augusztus 18-án szenvedett súlyos sérülést. A lövedék a jobb combján hatolt át, komoly roncsolást okozva az izmokban és erekben. Az első napokban az is kétséges volt, hogy túléli-e a támadást. Mindenki aggódott a lelőtt gólya állapotáért, több ezer megosztás és több száz komment érkezett a BirdMania Facebook oldalára.

EGábor, a lelőtt gólya mostanra kiköltözhetett a többi gólya közé, és jó eséllyel teljesen felépül

Forrás: Facebook/BirdMania - Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont

A lelőtt gólya újra lábra állt

Azonnali állatorvosi ellátásra volt szükség. A vizsgálatok szerencsére kimutatták, hogy a lövedék nem ért csontot, és nem maradt idegen anyag a sebben, így műtéti beavatkozásra nem volt szükség. Az első napok azonban kritikusak voltak: EGábornak magas láza volt, erős fájdalmakkal küzdött, és enni sem akart. A következő napokban fokozatos javulás indult meg. Először csak csüdből mozgatta a sérült lábat, majd képes lett ülve terhelni.

Mostanra a legfrissebb hírek szerint Márton Vlad András, a BirdMania - Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont vezetője EGábor annyira megerősödött, hogy kiköltözhetett a többi gólya közé. Már nemcsak jár, hanem ugrál is, eszik, és úgy tűnik, maradandó károsodás nélkül épülhet fel. Andrásék reménykednek abban, hogy teljesen rendbe jön, és idővel visszatérhet a szabad természetbe. A történetről és a fejleményekről részletesen itt írtunk cikkünkben.

1 milliós nyomravezetői díj

Miközben a gólya állapota javul, a tettes továbbra sincs meg. A lövés augusztus 18-án, délután 2 óra körül érhette a madarat, nagy valószínűséggel Pilismarót térségében. Hozzáértők szerint nagy erejű, engedély nélküli légfegyver okozhatta a sérülést. Az elkövető felkutatásához nyomravezetői díjat ajánlottak fel, amely jelenleg egymillió forint.

A vizsgálatok szerint a vadászati naplóban a kérdéses időpontban nem szerepel hivatalos vadászat, így az elkövető orvvadásznak minősül. A Pilisi Parkerdő Pilismaróti Erdészetének vezetője is jelezte: mindenben együttműködnek a hatóságokkal a felderítés érdekében, és őket is felháborítja az eset.