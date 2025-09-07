2 órája
EGábor, a lelőtt gólya újra jár – továbbra is egymillió forint a nyomravezetői díj
Reményteli híreket kaptunk a BirdMania vezetőjétől. EGábor, a lelőtt gólya már túl van az életveszélyen, sőt, már aktívan használja a sérült lábát. Úgy tűnik felszabadulhat a Madárpark és felkészítheti őt a kirepülésre.
Augusztus közepén sokkolta a közvéleményt a hír, hogy Pilismarót térségében valaki meglőtt egy gólyát. A madár, akit gondozói EGábornak neveztek el, augusztus 18-án szenvedett súlyos sérülést. A lövedék a jobb combján hatolt át, komoly roncsolást okozva az izmokban és erekben. Az első napokban az is kétséges volt, hogy túléli-e a támadást. Mindenki aggódott a lelőtt gólya állapotáért, több ezer megosztás és több száz komment érkezett a BirdMania Facebook oldalára.
A lelőtt gólya újra lábra állt
Azonnali állatorvosi ellátásra volt szükség. A vizsgálatok szerencsére kimutatták, hogy a lövedék nem ért csontot, és nem maradt idegen anyag a sebben, így műtéti beavatkozásra nem volt szükség. Az első napok azonban kritikusak voltak: EGábornak magas láza volt, erős fájdalmakkal küzdött, és enni sem akart. A következő napokban fokozatos javulás indult meg. Először csak csüdből mozgatta a sérült lábat, majd képes lett ülve terhelni.
Mostanra a legfrissebb hírek szerint Márton Vlad András, a BirdMania - Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont vezetője EGábor annyira megerősödött, hogy kiköltözhetett a többi gólya közé. Már nemcsak jár, hanem ugrál is, eszik, és úgy tűnik, maradandó károsodás nélkül épülhet fel. Andrásék reménykednek abban, hogy teljesen rendbe jön, és idővel visszatérhet a szabad természetbe. A történetről és a fejleményekről részletesen itt írtunk cikkünkben.
1 milliós nyomravezetői díj
Miközben a gólya állapota javul, a tettes továbbra sincs meg. A lövés augusztus 18-án, délután 2 óra körül érhette a madarat, nagy valószínűséggel Pilismarót térségében. Hozzáértők szerint nagy erejű, engedély nélküli légfegyver okozhatta a sérülést. Az elkövető felkutatásához nyomravezetői díjat ajánlottak fel, amely jelenleg egymillió forint.
A vizsgálatok szerint a vadászati naplóban a kérdéses időpontban nem szerepel hivatalos vadászat, így az elkövető orvvadásznak minősül. A Pilisi Parkerdő Pilismaróti Erdészetének vezetője is jelezte: mindenben együttműködnek a hatóságokkal a felderítés érdekében, és őket is felháborítja az eset.
Cserbenhagyás
Az eset kapcsán András egy másik történettel illusztrálta, miért fontos az állatok iránti felelősségvállalás az utakon is. A KRESZ egyértelműen szabályozza a segítségnyújtási kötelezettséget közúti baleseteknél, ha ember sérül meg. Ilyenkor a megállás elmulasztása bűncselekménynek minősül, és komoly büntetőjogi következményekkel jár. Állatok esetében azonban a jogszabály nem rendelkezik ilyen egyértelműen. András szerint kötelességünk lenne megállni és megbizonyosodni az elgázolt állat állapotáról.
Az állatot igazából a gázolások jelentős hányadában a második autó öli meg. Ha nem áll meg senki, reggelre csak egy szőrcsomó marad az úton.
EGábor története egyszerre szól az állatok kiszolgáltatottságáról és az emberek összefogásáról. Bár egyetlen lövés majdnem elvette az életét, a gondozók, állatorvosok és támogatók közös erőfeszítései új esélyt adtak neki. A madár felépülése nemcsak reményt kelt, hanem figyelmeztetés is: felelősségünk van a természet és az élőlények védelmében – legyen szó védett fajok megóvásáról vagy egy közúton sérült állat sorsáról.
