szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

20°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felépülés

26 perce

Szívmelengető hír a lelőtt gólyáról +videó

Címkék#EGábor#BirdMania Madárparkban#gólya#felépülés#történet

Alig három hete még az életéért aggódtak a madárbarátok, ma viszont már a teljes felépülés reménye tölti el őket. EGábor, a lelőtt gólya mostanra szinte teljesen felépült, és minden jel arra utal, hogy tavasszal visszatérhet a természetbe.

Bajcsy Tünde

Újabb biztató hírek érkeztek EGáborról, arról a gólyáról, amelyet még augusztusban lőttek meg Pilismaróton. A BirdMania Madárpark gondozói azóta is figyelemmel kísérik a felépülését, és mostanra szinte csodával határos módon visszanyerte erejét a lelőtt gólya.

EGábor, a lelőtt gólya már társai között erősödik a BirdMania Madárparkban.
EGábor, a lelőtt gólya már társai között erősödik a BirdMania Madárparkban
Forrás: Facebook/BirdMania - Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont

EGábor, a lelőtt gólya csodás gyógyulása

A kezdetekben súlyos volt a helyzet: a lövedék súlyosan roncsolta a láb izomszöveteit, és sokáig kérdéses maradt, hogy egyáltalán képes lesz-e újra normálisan járni. Bár a csont szerencsére nem tört el, a gondozók is arra számítottak, hogy hosszú és nehézkes rehabilitáció vár rá, amely akár maradandó sántaságot is eredményezhet. Az elmúlt napokban azonban szinte csodával határos fordulat történt.

A BirdMania Madárpark által közzétett legfrissebb videón már egy teljesen más képet láthatunk. EGábor magabiztosan lépeget, járása könnyed, a korábban átlőtt lábát teljesen egyformán terheli, sántaságnak nyoma sincs. A madárpark vezetője Márton Vlad András arról számolt be, hogy a madár egyre aktívabb, jókedvűen sipákol, és visszatért az étvágya is. A felvételen például azt is elárulják, hogy hat nyakat is elfogyasztott egyszerre.

Az is biztató jel, hogy EGábor már a többiek társaságában tölti a napjait, így nemcsak fizikailag erősödik, hanem újra tanul szocializálódni, így a természetes közösségi hierarchiába is visszailleszkedik. Ezzel minden esély megvan arra, hogy tavasszal elengedhető legyen, és újra a szabadban élhesse az életét.

Szabadlábon

Miközben a felépülés története reménykeltő és megható, van a történetnek egy sötét oldala is. Az elkövetőt ugyanis a mai napig nem sikerült azonosítani. A kitűzött egymillió forintos nyomravezetői díj ellenére sincs nyoma annak, ki adhatta le a lövést a védett madárra. A természetvédők és a madárpark vezetői attól tartanak, hogy a büntetlenül maradt cselekedet újabb bűntettekre bátoríthatja a tettest vagy másokat.

Ennek ellenére EGábor története sokak számára a kitartás és a remény jelképe lett. A súlyos sérülés után maradandó károsodás nélkül gyógyult fel, és minden nappal közelebb kerül ahhoz, hogy ismét a természet szabadságát élvezhesse. A BirdMania Madárparkban készült legfrissebb felvételek arról tanúskodnak, hogy a csodák néha mégis megtörténnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu