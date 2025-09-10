Szívmelengető hír a lelőtt gólyáról +videó

Újabb biztató hírek érkeztek EGáborról, arról a gólyáról, amelyet még augusztusban lőttek meg Pilismaróton. A BirdMania Madárpark gondozói azóta is figyelemmel kísérik a felépülését, és mostanra szinte csodával határos módon visszanyerte erejét a lelőtt gólya.

EGábor, a lelőtt gólya már társai között erősödik a BirdMania Madárparkban

Forrás: Facebook/BirdMania - Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont

EGábor, a lelőtt gólya csodás gyógyulása

A kezdetekben súlyos volt a helyzet: a lövedék súlyosan roncsolta a láb izomszöveteit, és sokáig kérdéses maradt, hogy egyáltalán képes lesz-e újra normálisan járni. Bár a csont szerencsére nem tört el, a gondozók is arra számítottak, hogy hosszú és nehézkes rehabilitáció vár rá, amely akár maradandó sántaságot is eredményezhet. Az elmúlt napokban azonban szinte csodával határos fordulat történt.

A BirdMania Madárpark által közzétett legfrissebb videón már egy teljesen más képet láthatunk. EGábor magabiztosan lépeget, járása könnyed, a korábban átlőtt lábát teljesen egyformán terheli, sántaságnak nyoma sincs. A madárpark vezetője Márton Vlad András arról számolt be, hogy a madár egyre aktívabb, jókedvűen sipákol, és visszatért az étvágya is. A felvételen például azt is elárulják, hogy hat nyakat is elfogyasztott egyszerre.

Az is biztató jel, hogy EGábor már a többiek társaságában tölti a napjait, így nemcsak fizikailag erősödik, hanem újra tanul szocializálódni, így a természetes közösségi hierarchiába is visszailleszkedik. Ezzel minden esély megvan arra, hogy tavasszal elengedhető legyen, és újra a szabadban élhesse az életét.

Szabadlábon

Miközben a felépülés története reménykeltő és megható, van a történetnek egy sötét oldala is. Az elkövetőt ugyanis a mai napig nem sikerült azonosítani. A kitűzött egymillió forintos nyomravezetői díj ellenére sincs nyoma annak, ki adhatta le a lövést a védett madárra. A természetvédők és a madárpark vezetői attól tartanak, hogy a büntetlenül maradt cselekedet újabb bűntettekre bátoríthatja a tettest vagy másokat.

Ennek ellenére EGábor története sokak számára a kitartás és a remény jelképe lett. A súlyos sérülés után maradandó károsodás nélkül gyógyult fel, és minden nappal közelebb kerül ahhoz, hogy ismét a természet szabadságát élvezhesse. A BirdMania Madárparkban készült legfrissebb felvételek arról tanúskodnak, hogy a csodák néha mégis megtörténnek.