Lenyűgöző fotókon az ország egyik legszebb szőlőbirtoka: ez a romantika igazi fővárosa

A legszebb szőlőbirtok címért minden évben nagy verseny folyik, hiszen Magyarország borászatai közül sokan indulnak a rangos megmérettetésen. 2025-ben a Hilltop Borászat a nagybirtok kategóriában állhatott dobogóra, megszerezve a második helyet. A neszmélyi borvidék így ismét a figyelem középpontjába került, hiszen Esztergom és a Dunakanyar látnivalói mellett a Hilltop is a régió egyik ékkövének számít. Nem csoda, hogy most díjazták is.

Az egyik legszebb szőlőbirtok az országban a Hilltop

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Az egyik legszebb szőlőbirtokon a magyar Toszkána életre kel

A Bor és Piac versenyén ért el egyébként második helyezést a Hilltop, a Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka Nagybirtok kategóriában. Aki egyszer ellátogat ide, nehezen felejti el: a szőlősorok között játszó napfény, a távolban kanyargó Duna, a teraszról nyíló végtelen panoráma mind hozzájárul ahhoz, hogy a Hilltop a legszebb szőlőbirtokok egyikeként ünnepelhessen.