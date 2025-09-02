13 perce
Lenyűgöző fotókon az ország egyik legszebb szőlőbirtoka: ez a romantika igazi fővárosa
A Hilltop Borászat ismét reflektorfénybe került: egy 2025-ös megmérettetésen a nagybirtok kategóriában a második helyezést érte el. A neszmélyi dombok között megbúvó pincészet a legszebb szőlőbirtok hangulatát idézi mediterrán atmoszférájával, díjnyertes boraival és lélegzetelállító panorámájával. A kedvelt esküvői helyszínt most fotókon is megmutatjuk.
A legszebb szőlőbirtok címért minden évben nagy verseny folyik, hiszen Magyarország borászatai közül sokan indulnak a rangos megmérettetésen. 2025-ben a Hilltop Borászat a nagybirtok kategóriában állhatott dobogóra, megszerezve a második helyet. A neszmélyi borvidék így ismét a figyelem középpontjába került, hiszen Esztergom és a Dunakanyar látnivalói mellett a Hilltop is a régió egyik ékkövének számít. Nem csoda, hogy most díjazták is.
Az egyik legszebb szőlőbirtokon a magyar Toszkána életre kel
A Bor és Piac versenyén ért el egyébként második helyezést a Hilltop, a Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka Nagybirtok kategóriában. Aki egyszer ellátogat ide, nehezen felejti el: a szőlősorok között játszó napfény, a távolban kanyargó Duna, a teraszról nyíló végtelen panoráma mind hozzájárul ahhoz, hogy a Hilltop a legszebb szőlőbirtokok egyikeként ünnepelhessen.
GALÉRIA: Képeken a neszmélyi Hilltop esküvői helyszíne (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
Ahogy kilépsz a Hilltop teraszára, előtted a neszmélyi lankák hullámzanak, a szőlősorok között aranyló fény csillog, és a poharadban egy friss, gyümölcsös bor illata kíséri a pillanatot. Ilyenkor érti meg igazán az ember, miért került a Hilltop a legszebbek közé.
Nem véletlen, hogy sokan a magyar Toszkánaként emlegetik a vidéket – a lankák, a szőlősorok és a mediterrán hangulat valóban különleges élményt nyújtanak.
Hilltop: több mint borászat
A Hilltop Borászat nem csupán borairól híres: rendezvények, esküvők, baráti összejövetelek helyszíne is, ahol minden részlet a természet és az ember harmóniáját sugallja. Gasztronómiai kínálata, modern épületei és a mindig pezsgő hangulat teszi igazi közösségi térré. A borászat aktívan jelen van a közösségi médiában is, facebook-oldalukon rendszeresen megosztják a legfrissebb híreket, programokat és borkóstoló ajánlókat, így a rajongók első kézből értesülhetnek az újdonságokról.
GALÉRIA: Meseszép fotókon a magyar Toszkána: íme az egyik legbájosabb magyar borvidék (Fotó: W.Á)Fotók: Wierl Ádám
A fiatalabb borrajongók körében pedig a Hilltop TikTok-oldala lett egyre népszerűbb, ahol rövid videókon keresztül mutatják be a szüret hangulatát, a borászat kulisszatitkait és a terasz varázsát.
Mit érdemes tudni a Hilltopról?
- Kevesen tudják, hogy a Hilltop Borászat az ország egyik legnagyobb egybefüggő szőlőültetvényével rendelkezik: több mint 400 hektáron gondozzák a tőkéket. A birtok központja egy dombtetőn fekszik, ahonnan tiszta időben nemcsak a Duna kanyarulata, hanem még a távoli hegyvonulatok is láthatók.
- A borászat nemzetközi szinten is ismert: boraik rendszeresen szerepelnek külföldi éttermek és áruházláncok kínálatában, így a Hilltop neve nemcsak Magyarországon, hanem Londonban és New Yorkban is ismerősen cseng.
- Érdekesség, hogy a Hilltop volt az elsők között, akik Magyarországon megteremtették a chardonnay és sauvignon blanc új stílusát – friss, üde, gyümölcsös boraikkal nemcsak a szakmai közönséget, hanem a mindennapi borkedvelőket is elvarázsolták.
- A terasz és a borbár külön élményt kínál: a vendégek a dombtetőn ülve egyszerre kóstolhatják végig a borászat válogatott tételeit, miközben egy toszkán hangulatú panorámában gyönyörködhetnek.
A legszebb szőlőbirtok verseny második helye újabb bizonyíték arra, hogy a Hilltop nemcsak a Neszmélyi borvidék szimbóluma, hanem egy valódi élményközpont, amely méltán vált a bor és a természet szerelmeseinek kedvenc helyévé.