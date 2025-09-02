szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

20°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hilltop Borászat

1 órája

Lenyűgöző fotókon az ország egyik legszebb szőlőbirtoka: ez a romantika igazi fővárosa

Címkék#Hilltop#borászat#Hilltop-Neszmély Borászat#Neszmély

A Hilltop Borászat ismét reflektorfénybe került: egy 2025-ös megmérettetésen a nagybirtok kategóriában a második helyezést érte el. A neszmélyi dombok között megbúvó pincészet a legszebb szőlőbirtok hangulatát idézi mediterrán atmoszférájával, díjnyertes boraival és lélegzetelállító panorámájával. A kedvelt esküvői helyszínt most fotókon is megmutatjuk.

Sabjanics-Somlai Petra

A legszebb szőlőbirtok címért minden évben nagy verseny folyik, hiszen Magyarország borászatai közül sokan indulnak a rangos megmérettetésen. 2025-ben a Hilltop Borászat a nagybirtok kategóriában állhatott dobogóra, megszerezve a második helyet. A neszmélyi borvidék így ismét a figyelem középpontjába került, hiszen Esztergom és a Dunakanyar látnivalói mellett a Hilltop is a régió egyik ékkövének számít. Nem csoda, hogy most díjazták is.

A Hilltop Borászat a legszebb szőlőbirtok verseny nagybirtok kategóriájában a második helyet szerezte meg. Neszmélyben bor, panoráma és toszkán hangulat várja a látogatókat.
Az egyik legszebb szőlőbirtok az országban a Hilltop
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Az egyik legszebb szőlőbirtokon a magyar Toszkána életre kel

A Bor és Piac versenyén ért el egyébként második helyezést a Hilltop, a Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka Nagybirtok kategóriában. Aki egyszer ellátogat ide, nehezen felejti el: a szőlősorok között játszó napfény, a távolban kanyargó Duna, a teraszról nyíló végtelen panoráma mind hozzájárul ahhoz, hogy a Hilltop a legszebb szőlőbirtokok egyikeként ünnepelhessen.

GALÉRIA: Képeken a neszmélyi Hilltop esküvői helyszíne (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

Ahogy kilépsz a Hilltop teraszára, előtted a neszmélyi lankák hullámzanak, a szőlősorok között aranyló fény csillog, és a poharadban egy friss, gyümölcsös bor illata kíséri a pillanatot. Ilyenkor érti meg igazán az ember, miért került a Hilltop a legszebbek közé.

Nem véletlen, hogy sokan a magyar Toszkánaként emlegetik a vidéket – a lankák, a szőlősorok és a mediterrán hangulat valóban különleges élményt nyújtanak. 

Hilltop: több mint borászat

A Hilltop Borászat nem csupán borairól híres: rendezvények, esküvők, baráti összejövetelek helyszíne is, ahol minden részlet a természet és az ember harmóniáját sugallja. Gasztronómiai kínálata, modern épületei és a mindig pezsgő hangulat teszi igazi közösségi térré. A borászat aktívan jelen van a közösségi médiában is, facebook-oldalukon rendszeresen megosztják a legfrissebb híreket, programokat és borkóstoló ajánlókat, így a rajongók első kézből értesülhetnek az újdonságokról. 

GALÉRIA: Meseszép fotókon a magyar Toszkána: íme az egyik legbájosabb magyar borvidék (Fotó: W.Á)

Fotók: Wierl Ádám

A fiatalabb borrajongók körében pedig a Hilltop TikTok-oldala lett egyre népszerűbb, ahol rövid videókon keresztül mutatják be a szüret hangulatát, a borászat kulisszatitkait és a terasz varázsát.

@hilltop_borbirtok Hogy hol? Hát nálunk! Gyere és kóstold meg minőségi borainkat. 🍷 #hilltop #borbirtok #magyarorszag #fy #nekedbelegyen #humor ♬ оригинальный звук - ahmaddaabas

Mit érdemes tudni a Hilltopról?

  • Kevesen tudják, hogy a Hilltop Borászat az ország egyik legnagyobb egybefüggő szőlőültetvényével rendelkezik: több mint 400 hektáron gondozzák a tőkéket. A birtok központja egy dombtetőn fekszik, ahonnan tiszta időben nemcsak a Duna kanyarulata, hanem még a távoli hegyvonulatok is láthatók.
  • A borászat nemzetközi szinten is ismert: boraik rendszeresen szerepelnek külföldi éttermek és áruházláncok kínálatában, így a Hilltop neve nemcsak Magyarországon, hanem Londonban és New Yorkban is ismerősen cseng.
  • Érdekesség, hogy a Hilltop volt az elsők között, akik Magyarországon megteremtették a chardonnay és sauvignon blanc új stílusát – friss, üde, gyümölcsös boraikkal nemcsak a szakmai közönséget, hanem a mindennapi borkedvelőket is elvarázsolták.
  • A terasz és a borbár külön élményt kínál: a vendégek a dombtetőn ülve egyszerre kóstolhatják végig a borászat válogatott tételeit, miközben egy toszkán hangulatú panorámában gyönyörködhetnek.

A legszebb szőlőbirtok verseny második helye újabb bizonyíték arra, hogy a Hilltop nemcsak a Neszmélyi borvidék szimbóluma, hanem egy valódi élményközpont, amely méltán vált a bor és a természet szerelmeseinek kedvenc helyévé.

@hilltop_borbirtok Te tudtad, hogy nem kell Olaszországig utaznod, hogy átélhesd a toszkán életérzést? #hilltop #borbirtok #magyarorszag #hungary #italian #fy #nekedbelegyen #budapest ♬ оригинальный звук - ПЕРВЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu