1 órája
Eltűntek a Viktóriák: íme a legnépszerűbb lánynevek az elmúlt 25 évből
A szülők döntései sokat elárulnak egy korszak hangulatáról – ez a névválasztásnál sincs másként. A legnépszerűbb lánynevek évről évre átrendezik a toplistát, és jól mutatják, hogy melyek a tartós kedvencek és melyek a gyorsan múló divatok.
Az elmúlt negyed évszázadban látványosan átalakult a legnépszerűbb lánynevek Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) interaktív utónév-adatbázisa alapján jól nyomon követhető, hogy mely nevek tudtak hosszú távon az élvonalban maradni, és melyek koptak ki a listáról. A statisztikák szerint a 2000-es évek elején még gyakran választott Viktória mára szinte teljesen eltűnt a leggyakrabban adott utónevek közül.
Legnépszerűbb lánynevek az elmúlt évekből
A KSH online felülete lehetővé teszi, hogy bárki végigkövesse a névadási trendeket 2000-től napjainkig. Az interaktív táblázatban év és nemek szerint lehet szűrni, így könnyen kideríthető például, melyek voltak a legnépszerűbb lánynevek 2005-ben, vagy hogyan változott egy adott név helyezése az évek során. A vizualizációból gyorsan látszanak a divathullámok: egyes nevek hirtelen törnek az élre, majd pár év alatt háttérbe szorulnak, mások viszont generációkon átívelően megőrzik népszerűségüket.
A felület nemcsak érdekesség, hanem kutatási és társadalmi szempontból is fontos: képet ad arról, hogy a szülők milyen mintákat, kulturális hatásokat követnek a névválasztás során. Megfigyelhetjük, hogy az Anna és a Hanna évtizedek óta stabilan tartják vezető helyüket, miközben olyan új kedvencek is felbukkantak, mint a Lili, a Léna vagy az Olívia. Továbbá néhány különlegesebb név is felbukkant, mint az Alíz, a Mira és a Linett.
Az elmúlt évben a Luca és a Hanna bizonyultak a legnépszerűbb lányneveknek, mindkettőt több mint 800 újszülött kapta. A dobogó további fokain az Emma, az Anna és a Zoé állnak, amelyek több mint 700 kislánynak lettek a keresztnevei.
Kulturális hagyomány és szabályozás
A névadás ugyanakkor nem csupán divat kérdése. A kultúráért és innovációért felelős miniszter, Hankó Balázs közösségi oldalán kiemelte:
A magyar utónevek évszázados hagyományt őriznek, ezért meg kell őket őriznünk.
Mint elmondta, a Magyar Közlönyben frissen megjelent lista alapján a jövőben már miniszteri rendeletek határozzák meg az utónévhasználat szabályait.
Hankó Balázs hangsúlyozta, hogy a nyelvtudományi központ mellett egy új bizottság is segíti majd a munkát, amelyben a néphagyomány, az egyházak és más szakmai szervezetek képviselői is részt vesznek. Céljuk, hogy az eredeti magyar utónevek a jövőben se vesszenek el.
Az a kulturális hagyomány, ami nemzetünkben él évszázadok óta, továbbadható a generációknak – gyermekeinknek, unokáinknak, dédunokáinknak
– mondta.
Divat és hagyomány találkozása
A névválasztási trendek így egyszerre tükrözik a szülők ízlését, a nemzetközi divathatásokat és a hagyományok tiszteletét. A Viktória eltűnése jól mutatja, milyen gyorsan változhatnak a preferenciák, míg az Anna vagy a Hanna bizonyítja, hogy vannak nevek, amelyek időtálló értéket képviselnek.
A következő évek adatai majd megmutatják, mely mai kedvencek maradnak tartósan velünk, és melyek sorsa lesz hasonló a Viktóriáéhoz.
