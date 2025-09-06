szeptember 6., szombat

Névadás

1 órája

Itt a legtrendibb fiúnevek listája: az elsőkre sosem gondoltál volna

Címkék#Dominik#Olivér#fiúnév#névstatisztika#KSH

A névválasztási trendek évről évre változnak, és a fiúknál is jól látszik a divat és a hagyomány találkozása. A legnépszerűbb fiúnevek listája megmutatja, mely keresztnevek tudtak tartósan fennmaradni, és melyek szorultak háttérbe az elmúlt évtizedekben.

Bajcsy Tünde

A névadási divatok a fiúknál is gyorsan változnak: ami egykor mindennapos volt, mára ritkasággá vált. A legnépszerűbb fiúnevek rangsora az elmúlt 25 évben látványos átalakuláson ment keresztül – néhány régi klasszikus kikopott, miközben új, modern keresztnevek hódították meg a listát. A keresztnevek világa így egyszerre tükrözi a hagyományok tiszteletét és az aktuális divatot, amely gyakran külföldi hatásokkal is keveredik.

Dominik, Olivér és Levente – ezek voltak 2024-ben a legnépszerűbb fiúnevek, amelyeket a legtöbb kisfiú viselhetett.
Dominik, Olivér és Levente – ezek voltak 2024-ben a legnépszerűbb fiúnevek, amelyeket a legtöbb kisfiú viselhetett
Fotó: Golet-Deák Viktória / Forrás:  24 Óra

A legnépszerűbb fiúnevek toplistája az elmúlt években

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) interaktív névstatisztikái szerint a 2000-es években még olyan nevek voltak elterjedtek, mint a Bence, a Máté vagy a Dániel. Ezek hosszú ideig stabilan tartották magukat a lista élén, ám az utóbbi években némileg visszaestek. Helyettük olyan új kedvencek kerültek előtérbe, mint a Noel, a Botond vagy a Zalán, amelyek pár év alatt rengeteg szülő tetszését nyerték el.

A 2024-es adatok alapján a Dominik és az Olivér vezették a népszerűségi listát, mindkettő több mint 1000 újszülöttnél szerepelt. Őket követte a Levente, a Marcell és a Milán, amelyek szintén 900 feletti esetszámmal szerepeltek a statisztikában. A Bence és a Máté még mindig az élmezőnyben vannak, de látszik, hogy az újabb divatok lassan háttérbe szorítják a korábban évtizedeken át vezető klasszikusokat.

Trendek és érdekességek

Az interaktív adatbázis nagy előnye, hogy jól nyomon követhetők benne a névadási hullámok. A statisztika azt is mutatja, hogy a szülők döntéseit gyakran nemcsak a hagyomány, hanem a popkultúra, a sportolók vagy éppen filmszereplők is befolyásolják.

A legnépszerűbb fiúnevek között az elmúlt években töretlenül az élvonalban szerepel a Dominik és az Olivér
Forrás: ksh.hu

Miért vált különlegessé a Dominik név?

A Dominik név latin eredetű, jelentése: „az Úrhoz tartozó”, de valószínűleg más oka is van a gyakori használatához. 

A név különleges népszerűségét egyértelműen erősíti Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya és a Liverpool sztárja. Szoboszlai az utóbbi években a magyar sport egyik legismertebb és legsikeresebb alakja lett, aki példakép számos fiatal számára. Sikerének és ismertségének köszönhetően sok szülő választja a Dominik nevet fiának – ezzel is kifejezve a sport iránti rajongást, a kitartás és a tehetség tiszteletét.

20250903_0024_KP
Szoboszlai Dominik a bajnok Liverpool magyar futballistájának köszönhető a Dominik név töretlen népszerűsége
Fotó: Kovacs Peter / Forrás:  24 Óra/archív

Új utónévjegyzékek a Magyar Közlönyben

A névadási trendek mellett a hivatalos szabályozás is változott. A Magyar Közlöny 2025/101. számában jelentek meg a friss utónévjegyzékek, amelyek között a magyar mellett bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán nevek is helyet kaptak.

A rendelet célja, hogy a magyar és a nemzetiségi utónevek a jövőben se tűnjenek el a köztudatból. A dokumentum minden névhez megadja a helyes magyar átírást, sőt, sok esetben a magyar megfelelőjét is – például a görög Agathi névhez az Agáta vagy Ágota változatot. Így biztosítják, hogy a nevek ne csak a családi hagyományban, hanem hivatalos formában is fennmaradjanak.

A statisztikák és a rendeletek is azt mutatják: a névválasztás jóval több egyszerű döntésnél. Egy név nemcsak az egyénhez kötődik, hanem a családhoz, a kultúrához és a közösségi identitáshoz is. Vajon 25 év múlva a Dominik, az Olivér vagy a Levente ugyanúgy ott lesznek-e a legnépszerűbb fiúnevek között, mint most?

 

