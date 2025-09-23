Tata büszkesége újra tarolt: a Platán Gourmet lett a legjobb vidéki étterem

Újabb rangos elismerésben részesült Tata büszkesége, a Platán Gourmet Étterem. A neves Gault&Millau étteremkalauz a hétfői gálaeseményen négy szakácssapkával a legjobb vidéki étteremnek választotta a Pesti István séf vezette helyet.

Ezúttal a legjobb vidéki étterem díját ítélte a Platán Gourmet-nek a Gault&Millau

Forrás: Platán Gourmet Étterem

A Gault&Millau kalauzt 1965-ben alapították, és közel tíz év kihagyás után jelent meg újra Magyarországon. Az idei kiadványt huszonöt hazai inspektor állította össze, akik négyszáz éttermet teszteltek. A hétfőn, a Time Out Market Budapestben megtartott gála a gasztronómia krémjét vonzotta, hiszen 2017 óta nem készült új kötet.

Tatai lett a legjobb vidéki étterem

A Platán Gourmet Étterem már a Dining Guide-nál is a legmagasabb pontszámot kapta, 2022-ben pedig első vidéki étteremként kiérdemelte a két MICHELIN-csillagot. Most a Gault&Millau ítélte neki a legjobb vidéki hely címet. A hivatalos méltatás szerint: „Ha az ember megengedheti magának, a Platán Gourmet-t ki kell próbálni. Egy olyan élmény, ami nem csak az érzékekre, hanem a szellemre is hat, és sokáig velünk marad.”

A Platán Bisztró is nagyot ment

Nemcsak a Gourmet, hanem a Platán Bisztró is kiváló eredményt ért el: két szakácssapkát zsebelt be. A Mogyorósi Donát séf vezette bisztrót a kalauz a „kiváló minőségű, egyedi konyha” kategóriába sorolta, kiemelve az italválasztékot, a figyelmes kiszolgálást és az erős desszertkínálatot is.

Forrás: Platán Gourmet Étterem

A Platán nem először szerepel a Gault&Millau kiadványában, a két étterem közös elődje, a Platán Restaurant & Café több éven keresztül a kalauz állandó szereplője volt, 2017-ben pedig Pesti István vezetésével az étterem két szakácssapka megszerzése mellett “Az Év Konyhafőnöke” díjat is elhozta