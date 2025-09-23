1 órája
Tata büszkesége újra tarolt: a Platán Gourmet lett a legjobb vidéki étterem
Újabb elismerés kerülhet fel a nemzetközileg is elismert tatai éterem falára. Ezúttal a legjobb vidéki étterem díját ítélték a Platán Gourmet-nek.
Újabb rangos elismerésben részesült Tata büszkesége, a Platán Gourmet Étterem. A neves Gault&Millau étteremkalauz a hétfői gálaeseményen négy szakácssapkával a legjobb vidéki étteremnek választotta a Pesti István séf vezette helyet.
A Gault&Millau kalauzt 1965-ben alapították, és közel tíz év kihagyás után jelent meg újra Magyarországon. Az idei kiadványt huszonöt hazai inspektor állította össze, akik négyszáz éttermet teszteltek. A hétfőn, a Time Out Market Budapestben megtartott gála a gasztronómia krémjét vonzotta, hiszen 2017 óta nem készült új kötet.
Tatai lett a legjobb vidéki étterem
A Platán Gourmet Étterem már a Dining Guide-nál is a legmagasabb pontszámot kapta, 2022-ben pedig első vidéki étteremként kiérdemelte a két MICHELIN-csillagot. Most a Gault&Millau ítélte neki a legjobb vidéki hely címet. A hivatalos méltatás szerint: „Ha az ember megengedheti magának, a Platán Gourmet-t ki kell próbálni. Egy olyan élmény, ami nem csak az érzékekre, hanem a szellemre is hat, és sokáig velünk marad.”
A Platán Bisztró is nagyot ment
Nemcsak a Gourmet, hanem a Platán Bisztró is kiváló eredményt ért el: két szakácssapkát zsebelt be. A Mogyorósi Donát séf vezette bisztrót a kalauz a „kiváló minőségű, egyedi konyha” kategóriába sorolta, kiemelve az italválasztékot, a figyelmes kiszolgálást és az erős desszertkínálatot is.
A Platán nem először szerepel a Gault&Millau kiadványában, a két étterem közös elődje, a Platán Restaurant & Café több éven keresztül a kalauz állandó szereplője volt, 2017-ben pedig Pesti István vezetésével az étterem két szakácssapka megszerzése mellett “Az Év Konyhafőnöke” díjat is elhozta
Pesti István, a tatai Platán sztárséfje a világ legjobbjai között kapott díjat
Varga Vivien, a Platán Tata komplexum vezetője hangsúlyozta, hogy az a tény, hogy a korábbi – lassan 10 évvel ezelőtti – eredményt a Platán Bisztróval az átalakulás ellenére megőrizték és a fine dining koncepcióval meg is haladták, kivételes szakmai eredmény.
– A könnyed és fesztelen Platán Bisztró kettő, valamint a tizenkét fogásos, degusztációs ételsort kínáló Platán Gourmet Étterem négy szakácssapkája egyaránt visszajelzés nekünk, a szakmának és a vendégeinknek is, hogy az ország egyik legerősebb gasztro-desztinációja vagyunk – szögezte le Varga Vivien.
Elismerések sorozata
Ahogyan arról a Kemma.hu is beszámolt az utóbbi években a Platán rendre bekerült a legnagyobb gasztronómiai hírekbe:
- 2022-ben a Platán Gourmet két MICHELIN-csillagot kapott.
- 2021-ben és 2023-ban is a Platán Gourmet érdemelt ki a legjobb vidéki étterem díjat a Dining Guide-tól.
- 2024-ben Dubajban, a rangos The Best Chef Awards díjátadón Pesti Istvánt az Excellent kategóriában ismerték el, egy jelképes késsel jutalmazva.
Most pedig a Gault&Millau ítélte a Platánt a vidék legjobbjának – ami újabb bizonyítéka annak, hogy Tata ma Magyarország egyik legfontosabb gasztronómiai központja.