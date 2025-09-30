Íme a nevek, ők a legjobb óvó nénik Komárom-Esztergomban

Szinte megszámlálhatatlan történet és név érkezett a Kemma.hu közösségi oldalán kitett kérésünkre, amiben Komárom-Esztergom legjobb óvó nénijét kerestük. A rengeteg hozzászólás is azt mutatja, mennyire hálásak a szülők és gyermekeik az óvoda dolgozóinak – legyen az óvónő vagy dadus.

Komárom-Esztergom legjobb óvó nénijét kerestük, de erre mi sem számítottunk. Több mint hatszázan válaszoltak kérdésünkre

Fotó: gpointstudio / Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Úgy gondoljuk, nem is lenne helyes kiemelni bárkit, hiszen mindenkinek kijár a köszönet, aki ezt a hivatást választotta, és nap mint nap gondoskodik gyermekeinkről, amíg mi nem lehetünk velük.

A legjobb óvó néni

Több mint hatszázan válaszoltak arra a kérdésünkre, ki Komárom-Esztergom legjobb óvó nénije. A bejegyzésünk alatt sorra érkeztek a szívet melengető hozzászólások: sokan gyermekük vagy unokájuk szeretett óvónőjét nevezték meg, mások pedig saját óvodás éveik meghatározó pedagógusaira emlékeztek vissza. Az is kiderült, hogy bár mindenki más és más nevet írt, a közös élmény ugyanaz: az óvó nénik szeretete, türelme és gondoskodása egy életre szóló nyomot hagy a gyerekekben.