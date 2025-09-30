11 perce
Íme a nevek, ők a legjobb óvó nénik Komárom-Esztergomban
Komárom-Esztergom legjobb óvó nénijét kerestük, de erre mi sem számítottunk. Több mint hatszázan válaszoltak kérdésünkre. A hozzászólásokból kiderült, hogy mindenki számára létezett a „legjobb óvó néni”, akinek gondoskodása és szeretete életre szóló nyomot hagyott a gyerekekben.
Szinte megszámlálhatatlan történet és név érkezett a Kemma.hu közösségi oldalán kitett kérésünkre, amiben Komárom-Esztergom legjobb óvó nénijét kerestük. A rengeteg hozzászólás is azt mutatja, mennyire hálásak a szülők és gyermekeik az óvoda dolgozóinak – legyen az óvónő vagy dadus.
Úgy gondoljuk, nem is lenne helyes kiemelni bárkit, hiszen mindenkinek kijár a köszönet, aki ezt a hivatást választotta, és nap mint nap gondoskodik gyermekeinkről, amíg mi nem lehetünk velük.
A legjobb óvó néni
Több mint hatszázan válaszoltak arra a kérdésünkre, ki Komárom-Esztergom legjobb óvó nénije. A bejegyzésünk alatt sorra érkeztek a szívet melengető hozzászólások: sokan gyermekük vagy unokájuk szeretett óvónőjét nevezték meg, mások pedig saját óvodás éveik meghatározó pedagógusaira emlékeztek vissza. Az is kiderült, hogy bár mindenki más és más nevet írt, a közös élmény ugyanaz: az óvó nénik szeretete, türelme és gondoskodása egy életre szóló nyomot hagy a gyerekekben.
Volt, aki arról mesélt, hogy harminc év távlatából is ugyanazzal a szeretettel gondol vissza egykori óvó nénijére, és ma is úgy érzi, nélküle más ember lenne. Egy másik hozzászóló szerint saját gyermeke óvónője annyira szívén viseli a kicsik sorsát, hogy igazi „anyjuk helyett anyjuk”, aki nemcsak nevel, hanem szeretetteljes biztonságot is nyújt a csoport minden tagjának.
Életre szóló emlékek
Több olvasó kiemelte, hogy a legjobb óvó néni cím valójában nem is létezik, hiszen mindenkinek az a legkedvesebb pedagógus, akihez ő vagy gyermeke kötődött. Egy hozzászólás szerint az óvónők nemcsak a gyerekeket terelgetik a jó úton, hanem a szülőkkel együtt közösséget építenek, és olyan emlékeket adnak, amelyek elkísérik a gyerekeket egész életükben.
Akadtak, akik egész óvodai közösségeket, csoportokat említettek: volt, aki azt írta, hogy az intézmény teljes stábja példaértékűen végzi munkáját, és a gyerekek minden nap örömmel indulnak az óvodába. Egy megható történetben pedig egy édesanya arról mesélt, hogy legidősebb gyermeke első óvó nénijétől tanult meg igazán bízni a világban, és amikor évekkel később a legkisebb testvért is ugyanaz a pedagógus kísérte óvodás korában, szinte családtaggá vált számukra.
Olvasóink szerint Komárom-Esztergom legjobb óvó nénijeinek nevei a hozzászólásoknál olvashatóak.
A rengeteg hozzászólásból egyértelműen látszik: Komárom-Esztergom megye óvónői iránt hatalmas szeretet és tisztelet él az emberekben. Bár lehetetlen lenne egyetlen nevet kiemelni, a szülők és a volt óvodások történetei bizonyítják, hogy ezek a pedagógusok generációk életében játszanak pótolhatatlan szerepet.