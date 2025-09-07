Íme minden idők legjobb multiplayer játékai! Ezeket ki kell próbálnod!

A videojátékok világában a többjátékos élmények mindig is kiemelt szerepet kaptak, hiszen lehetőséget adnak arra, hogy barátainkkal, vagy más játékosokkal együtt élvezzük a közös kalandokat. Az évek során számos izgalmas multiplayer játék jelent meg, amik különböző műfajokban kínálnak szórakozást. Legyen szó akciódús lövöldözős játékokról, mély történettel rendelkező szerepjátékokról, kreatív sandbox élményekről vagy éppen kooperatív túlélő kalandokról, a választék széles és változatos. Lássuk a legjobb multiplayer játékokat.

Összegyűjtöttük a legjobb Multiplayer játékokat!

A legjobb multiplayer játékok

A következő válogatásban bemutatjuk a legjobb multiplayer játékokat, kategóriákra bontva, hogy könnyebben megtalálhasd a számodra legmegfelelőbbet. A listát olyan források alapján állítottuk össze, mint a PC Guru, Pocket Tactisc és a GamesRadar, amelyek részletes elemzéseikkel és ajánlásaikkal segítenek eligazodni az új megjelenések között.

Shooter / Looter / Battle Royale

Ezek a játékok az izgalom és az adrenalin maximalizálására épülnek. Fegyverekkel, stratégiával és gyors reflexekkel kell felvenned a harcot más játékosok vagy AI ellen, miközben zsákmányt gyűjtesz és túlélésre játszol. A folyamatos versengés és változatos kihívások garantálják, hogy soha ne unatkozz.

Fortnite - (PC, PS4/5, Xbox, Switch, Mobile) - Online co-op és PvP; építkezős battle royale, ahol túlélésre és zsákmányra megy a játék.

Destiny 2 - (PC, PS4/5, Xbox, Stadia) - Online co-op és PvP; sci-fi lövöldözős MMO raid-ekkel és küldetésekkel.

Borderlands 3 - (PC, PS4/5, Xbox) - Local és Online co-op; humoros looter-shooter posztapokaliptikus világban.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - (PC, PS5, Xbox) - Local és Online co-op; brutális kaszabolás Tyranidák ellen.

Deep Rock Galactic - (PC, Xbox) - Local és Online co-op; kooperatív törpébányász kaland idegen lényekkel.

Cuphead - (PC, Xbox, Switch, PS4) - Local és Online co-op (béta); rajzfilmszerű platformer bossfightokkal.

Akció / Kaland / Szerepjáték

Ebben a kategóriában a történetmesélés és a karakterfejlesztés kap főszerepet. Barátaiddal együtt élhetitek át az epikus kalandokat, közösen hozhattok döntéseket és küzdhettek meg ellenségekkel. Ezek a játékok nem csak szórakoztatnak, hanem kreativitást, együttműködést és stratégiát is fejlesztenek.

It Takes Two - (PC, PS4/5, Xbox) - Local és Online co-op; kreatív platformer, ahol egy házaspár bábokká változik.

A Way Out - (PC, PS4, Xbox) - Local és Online co-op; kizárólag kooperatív szökés-kaland.

Split Fiction - (PC, PS5) - Local és Online co-op; két író fantáziavilágában játszódó játékmix sci-fi és fantasy stílusban.

Knights and Bikes - (PC, PS4, Switch) - Local és Online co-op; biciklis kaland és rejtvények egy szigeten.

GTA Online - (PC, PS4/5, Xbox) - Online co-op és PvP; hatalmas városi sandbox, rablásokkal és kaotikus akcióval.

Sea of Thieves - (PC, Xbox) - Online co-op és PvP; kalózkaland hajózással és kincsvadászattal.

Baldur’s Gate 3 - (PC, PS5) - Online co-op; epikus D&D RPG, ahol dobókockákon múlik a harc.

Diablo 4 - (PC, PS4/5, Xbox) - Online co-op és PvP; akció-RPG, zsákmányszerzés és démonirtás.

Cult of the Lamb - (PC, PS4/5, Xbox, Switch) - Local és Online co-op (korlátozottan); kultuszvezetős stratégiai-akció keverék.

Puzzle / Logikai / Party játékok

A fejtörők, logikai feladatok és mini-játékok ideálisak baráti összejövetelekhez vagy családi szórakozáshoz. Ezek a játékok egyszerre szórakoztatnak, kihívást adnak és javítják a problémamegoldó képességeket. A kooperatív és versengő módok garantálják, hogy minden játék más élményt nyújt.

Portal 2 - (PC, PS3, Xbox 360) - Local és Online co-op; portálos logikai rejtvények két robot karakterrel.

Snipperclips - (Switch) - Local co-op; kreatív papíralakos fejtörő játék.

Overcooked 2 - (PC, PS4/5, Xbox, Switch) - Local és Online co-op; káoszba torkolló konyhai csapatjáték.

Escape Academy - (PC, PS5, Xbox) - Local és Online co-op; digitális szabadulószoba logikai feladatokkal.

Keep Talking and Nobody Explodes - (PC, VR, Switch) - Local és Online co-op; kommunikációs bomba hatástalanító játék.

Frantics - (PS4) - Local és Online co-op; vidám mini-játék party.

Knowledge is Power - (PS4) - Local co-op; kvízjáték taktikai elemekkel.

Untitled Goose Game - (PC, PS4, Xbox, Switch) - Local co-op; garázdálkodó liba okozta kaotikus szórakozás.

Sandbox / Építős / Szabad világ

A sandbox játékok a kreativitás és a felfedezés szabadságát kínálják. Saját világot építhetsz, farmot gondozhatsz vagy szabadon fedezheted fel a hatalmas virtuális tereket. Barátaiddal együtt játszva az élmény még gazdagabbá válik, miközben saját tempódban alkothatsz és kísérletezhetsz.

Minecraft - (PC, PS4/5, Xbox, Switch, Mobile) - Local és Online co-op; végtelen kreativitás, építés és túlélés.

Stardew Valley - (PC, PS4/5, Xbox, Switch, Mobile) - Local és Online co-op; farm szabadon gondozása, vetés, aratás és horgászat.

Forza Horizon 5 - (PC, Xbox) - Online co-op és PvP; nyitott világú autóverseny Mexikó változatos tájain.

Horror / Túlélés / Kooperatív

Ezek a játékok az izgalmat és a feszültséget helyezik előtérbe, miközben a túlélésért kell küzdened. Barátaiddal együtt próbálhattok meg élve kijutni, elkerülni a szörnyeket vagy teljesíteni halálos kihívásokat. A kooperatív játékforma növeli az összhangot és a csapatmunkát, miközben a félelem és adrenalinszint garantáltan fokozódik.

Don’t Starve Together - (PC, PS4/5, Xbox, Switch) - Online co-op; kegyetlen túlélőjáték groteszk világban.

Lethal Company - (PC) - Local és Online co-op; kooperatív túlélő-horror elhagyatott holdakon.

The Outlast Trials - (PC, PS5, Xbox) - Online co-op; brutális pszichohorror, kooperatív játékmenettel.

Peak - (PC, Switch) - Local és Online co-op; kooperatív hegymászás, minden mozdulat élet-halál kérdése.

