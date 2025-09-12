szeptember 12., péntek

Kávékultúra

2 órája

Íme a Felvidék legjobb kávézói: ezeket ne hagyd ki, ha a határon túl jársz

Címkék#élmény#Észak-Komáromban#Bottéka#KÁVY SVETA#Locals#káve

Egy illatos kávé, egy szelet sütemény és egy barátságos helyszín – talán ezért szeretjük annyira a kávézókat. Észak-Komáromban is kialakult a top 3 legjobb kávézó, amelyek a helyiek és a turisták körében egyaránt a legnépszerűbbek. Mindegyik egy kicsit más élményt ad a betérőknek.

Bajcsy Tünde

Révkomárom az elmúlt években nemcsak történelmi látnivalóival és különleges hangulatú belvárosával hódította meg a látogatókat, hanem pezsgő kávézó-kultúrájával is. Egyre többen keresik a helyeket, ahol a kávézás túlmutat a gyors eszpresszón: közösségi élménnyé, gasztronómiai kalanddá és életérzéssé válik. Három név kiemelkedik a kínálatból, amelyekről szinte mindenki beszél, aki betér a városba - íme a top 3 legjobb kávézó: a Locals, a KÁVY SVETA és a Bottéka. 

Észak-Komárom főtere, ahol a top 3 legjobb kávézó is megtalálható - Locals, KÁVY SVETA, Bottéka.
Forrás: visitkomarno.eu
Észak-Komárom főtere, ahol a top 3 legjobb kávézó is megtalálható - Locals, KÁVY SVETA, Bottéka
Forrás: visitkomarno.eu

Top 3 legjobb kávézó - három külön világ

Észak-Komárom belvárosában ma már nem kell sokáig keresgélnünk, ha egy igazán jó kávéra vágyunk. A top 3 kávézó név szerint a Locals, a KÁVY SVETA és a Bottéka, amelyek mind más hangulatot, más stílust képviselnek, de egy dolog közös bennük: a minőségi kávé iránti elkötelezettség. Nem véletlen, hogy a helyiek és a turisták is ezeket a helyeket emlegetik elsőként, ha Komárno kávézóit ajánlják.

Locals – a fiatalok kedvence

A Locals 2021-ben nyílt meg, és rövid idő alatt a város egyik legforgalmasabb helyévé vált. A névválasztás nem véletlen: a kávézó elsősorban a helyieknek készült, egy olyan közösségi térként, ahol reggelizni, tanulni vagy dolgozni ugyanúgy lehet, mint este egy pohár sör mellett beszélgetni. A modern, letisztult belső tér otthonos hangulatot áraszt, a falakat gyakran helyi művészek alkotásai díszítik, a háttérben kellemes zene szól. 

Árak a Localsban:

  • Eszpresszó: 2 € (kb. 900 Ft)
  • Cappuccino, latte: 2,5–3 € (1200–1500 Ft)
  • Reggeli menük: 4–6 € (1800–2700 Ft)

A Locals különlegessége, hogy a kávé mellett mindig zajlik valami: kisebb koncertek, kvízestek és tematikus rendezvények teszik igazán pezsgővé a hangulatot. A hely története arról szól, hogyan vált egy fiatal csapat ötlete valósággá, és hogyan teremtettek egy olyan kávézót, amely ma már Komárno egyik legfontosabb közösségi pontja.

Észak-Komárom népszerű találkozóhelye: a Locals kávézó, ahol mindig nyüzsög az élet

KÁVY SVETA – világ körüli utazás egy csészében

A KÁVY SVETA, magyarul A világ kávéi 2019-ben nyílt meg, de a mögötte álló család már jóval korábban, több mint tizenöt éve foglalkozott kávépörköléssel és kávékészítéssel. Ez a szakmai múlt és szenvedély teszi egyedivé a helyet, amely hamar a város egyik legelismertebb kávézójává vált. A vendégek itt valódi ízutazáson vehetnek részt: az etióp arabica citrusos jegyeitől kezdve a latin-amerikai kávék karakteres, csokoládés aromájáig mindenki talál kedvére valót. 

Árak a KÁVY SVETA-ban:

  • Klasszikus eszpresszó: 2–2,5 € (900–1200 Ft)
  • Különleges eredetmegjelölésű kávék: 3–4 € (1400–1800 Ft)
  • Sütemények és torták: 3–5 € (1400–2200 Ft)

A kávézó atmoszférája nyugodt és elegáns, így ideális választás tanuláshoz, üzleti megbeszéléshez vagy egy délutáni kikapcsolódáshoz. A KÁVY SVETA nemcsak a kávézásról szól, hanem tanulási élményt is kínál: rendszeresen szerveznek kávékóstolókat és barista workshopokat, ahol a vendégek közelebbről is megismerhetik a kávékultúra titkait.

A KÁVY SVETA hangulatos belső tere, ahol a kávézás élménye művészeti kiállítással is párosul

Bottéka – stílus, matcha és otthonosság találkozása

A Bottéka Révkomárom egyik legfiatalosabb és legstílusosabb kávézója, amely rövid idő alatt a helyiek egyik kedvencévé vált. A belváros szívében található, és modern, mégis barátságos kialakításával azonnal magával ragadja a vendégeket. Sokak számára nemcsak egy hely, ahol kávét inni lehet, hanem egy kis menedék is a mindennapok forgatagából.

Árak a Bottékában:

  • Kávék: 2–3 € (900–1400 Ft)
  • Matcha latte: 3,5–4 € (1400–1600 Ft)
  • Desszertek: 3–5 € (1400–2200 Ft)
  • Szezonális italok: hasonló árkategóriában

A Bottéka kínálatában a klasszikus kávék mellett szezonális újdonságok is megjelennek: nyáron frissítő jegeskávék és limonádék, télen forró csokoládék és különleges teák. A kávézó atmoszférája egyszerre trendi és meghitt, így ideális választás baráti beszélgetésekhez vagy akár egy romantikus találkozóhoz is. Gyakran szerveznek kisebb kulturális programokat, amelyek még inkább közösségi térré teszik a helyet.

Bottéka – ahol a kávé és a bor összefonódik.
Bottéka – ahol a kávé és a bor összefonódik
Forrás: Faceboook/Bottéka

A top 3 kávézó Észak-Komáromban három különböző világot képvisel, de mind ugyanarra hív: megállni egy csésze kávéra, lelassulni és élményt gyűjteni.

 

