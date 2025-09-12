Íme a Felvidék legjobb kávézói: ezeket ne hagyd ki, ha a határon túl jársz

Révkomárom az elmúlt években nemcsak történelmi látnivalóival és különleges hangulatú belvárosával hódította meg a látogatókat, hanem pezsgő kávézó-kultúrájával is. Egyre többen keresik a helyeket, ahol a kávézás túlmutat a gyors eszpresszón: közösségi élménnyé, gasztronómiai kalanddá és életérzéssé válik. Három név kiemelkedik a kínálatból, amelyekről szinte mindenki beszél, aki betér a városba - íme a top 3 legjobb kávézó: a Locals, a KÁVY SVETA és a Bottéka.

Észak-Komárom főtere, ahol a top 3 legjobb kávézó is megtalálható - Locals, KÁVY SVETA, Bottéka

Forrás: visitkomarno.eu

Top 3 legjobb kávézó - három külön világ

Észak-Komárom belvárosában ma már nem kell sokáig keresgélnünk, ha egy igazán jó kávéra vágyunk. A top 3 kávézó név szerint a Locals, a KÁVY SVETA és a Bottéka, amelyek mind más hangulatot, más stílust képviselnek, de egy dolog közös bennük: a minőségi kávé iránti elkötelezettség. Nem véletlen, hogy a helyiek és a turisták is ezeket a helyeket emlegetik elsőként, ha Komárno kávézóit ajánlják.

Locals – a fiatalok kedvence

A Locals 2021-ben nyílt meg, és rövid idő alatt a város egyik legforgalmasabb helyévé vált. A névválasztás nem véletlen: a kávézó elsősorban a helyieknek készült, egy olyan közösségi térként, ahol reggelizni, tanulni vagy dolgozni ugyanúgy lehet, mint este egy pohár sör mellett beszélgetni. A modern, letisztult belső tér otthonos hangulatot áraszt, a falakat gyakran helyi művészek alkotásai díszítik, a háttérben kellemes zene szól.

Árak a Localsban:

Eszpresszó: 2 € (kb. 900 Ft)

Cappuccino, latte: 2,5–3 € (1200–1500 Ft)

Reggeli menük: 4–6 € (1800–2700 Ft)

A Locals különlegessége, hogy a kávé mellett mindig zajlik valami: kisebb koncertek, kvízestek és tematikus rendezvények teszik igazán pezsgővé a hangulatot. A hely története arról szól, hogyan vált egy fiatal csapat ötlete valósággá, és hogyan teremtettek egy olyan kávézót, amely ma már Komárno egyik legfontosabb közösségi pontja.

Észak-Komárom népszerű találkozóhelye: a Locals kávézó, ahol mindig nyüzsög az élet

KÁVY SVETA – világ körüli utazás egy csészében

A KÁVY SVETA, magyarul A világ kávéi 2019-ben nyílt meg, de a mögötte álló család már jóval korábban, több mint tizenöt éve foglalkozott kávépörköléssel és kávékészítéssel. Ez a szakmai múlt és szenvedély teszi egyedivé a helyet, amely hamar a város egyik legelismertebb kávézójává vált. A vendégek itt valódi ízutazáson vehetnek részt: az etióp arabica citrusos jegyeitől kezdve a latin-amerikai kávék karakteres, csokoládés aromájáig mindenki talál kedvére valót.