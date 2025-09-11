Esztergomban meglépték: évek múltán is életet menthet, amit az ovisokkal tesznek

Az interneten gazdag választékot találhatunk a forgalom kiskorú résztvevői számára készült közlekedésbiztonsági ruházatok között is. A webáruházak többféle színű, mintájú, sőt még névre szóló láthatósági mellényt is kínálnak a kicsiknek. Az esztergomi ovikat kérdeztünk meg ezek használatáról.

Esztergomi ovisok az Autómentes Napon: láthatósági mellényben vonulnak a főtérre

Láthatósági mellény az ovisoknak: játékos közlekedésbiztonsági oktatás

A biztonságos közlekedés szabályainak tanítását nem lehet elég korán kezdeni, hiszen a gyerekek életük első napjától részesei a közúti közlekedésnek. Akár anyával sétálnak a bölcsibe, akár autóval viszik őket, a kicsik részesei a forgalomnak. A mindennapokban az intézmények játékos programokkal igyekeznek a helyes közúti magatartásra nevelni a lurkókat.

Ennek egyik módja az évente megrendezett Európai Mobilitási Hét, amelyhez egyre több település csatlakozik különböző változatos eseményekkel. Ennek egyik része az autómentes nap, amelyet idén szeptember 19-én rendeznek meg Esztergomban.

Aznap a helyi óvodások és iskolások bringákkal, rollerrel, futóbiciklikkel vagy gyalog végig masíroznak a városon, felhívva a figyelmet az gépkocsin kívüli közlekedési módokra és a biztonságos közlekedésre. Cuki látvány, ahogy a sok egyen-kendős, egyen-pólós, egyen-táskás csemete rajzik át az e-célra műár lezárt útszakaszokon. Van olyan ovi, amelyik a kicsikre láthatósági mellényt is ad.

Az óvoda logójával ellátott egyen-pólóban és kendőben megyünk a nagyobb városi rendezvényekre. Ám az autómentes napon a kicsik évek óta láthatósági mellényt is viselnek.

- árulta el portálunknak az Angyalkert Óvoda igazgatója, Radnóti Erika.

A nagy- és középső csoportosokat visszük ki a menetelésre, akik amúgy is odavannak az egyedi biztonsági ruharadaboktól, az öltözésnél izgatottan várják, hogy felvehessék őket.

- mondta.

A porontyoknak elmagyarázzák, mire szolgál a mellény, miért fontos a használata, és így a biztonságos közlekedést egy szórakoztató élménnyé varázsolják számukra a való életben is.

Nem elég látni, látszani is kell az úton

A láthatósági mellény a rendőrség Látni és látszani kampányában is rendszeresen kiemelkedő szerepet tölt be. A kampány során a számos városban osztanak ingyenesen láthatósági mellényeket és karkötőket a rendőrök. Emellett igyekeznek felhívni a figyelmet arra, hogy a közlekedésben résztvevők kölcsönös felelőssége is a balesetek megelőzése, amelynek egyik fontos szempontja a megfelelő láthatóság biztosítása.

Amit így megtanulnak, az meg is marad egész életükre

A speciálisan a gyerekekre méretezett mellények vásárlását az Erzsébet királyné óvoda is tervezi, noha náluk már van egyforma láthatósági pólója, kendője, sőt még az ovi logójával ellátott táskája is van az apróságoknak.

Az Angyalkert Óvodához hasonlóan nálunk is az autómentes napon vennék fel a mellényeket a kicsik. Bár ez egyszeri alkalom egy évben, mégis úgy gondolom, hogy a mindenképp szemléletformáló a mellény viselése.

- részletezte Kissné Pirtyák Krisztina igazgató. – Óvodánkban rendszeresen szervezünk játékos közlekedésbiztonsági napot, ahol egy táblákkal kiegészített pályát készítünk, amelyen játszva tanulhatják a KRESZ-szabályait a csemeték.

A gyerekek az óvodában tanultakat, tapasztaltakat remélhetőleg egész életükre magukkal viszik, így amikor az autómentes napon csapatostul, járművön korzózunk végig a városon, már egy jó szokásukká válik majd a láthatósági mellény viselése.

- fogalmazott az igazgató.