Figyelem, sofőrök! Jelzőlámpát kapott a problémás csomópont

Figyelem, autósok! Befejeződtek a munkálatok a Sárbereki lakótelep legforgalmasabb kereszteződésében. Az új lámpás kereszteződés segíthet a balesetek elkerülésében.

Goletz-DeáK Viktória

Immár két és fél éve használhatják az autósok a Sárberek-Bánhida vasúti aluljárót, ami egyrészt egyenletesebben osztja el az ipari parkból érkező forgalmat, valamint javítja a Szent Borbála Kórház megközelítését. Azonban ezzel megnőtt a csomópont forgalma is és ezzel a balesetek száma. Most lámpás kereszteződés segíthet. 

Az új lámpás kereszteződés segíthet a balesetek elkerülésében 
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Az közelben lakók ráadásul már régóta panaszkodtak arra, hogy a parkoló autók miatt alig lehet belátni a kereszteződést, ami mind a gyalogosok, mind a sofőrök számára veszélyt jelentett. 

Segít a lámpás kereszteződés 

Ráadásul a kanyarodás is nehézkes, sőt veszélyes volt. Az autósok sokszor hajmeresztő manőverrel kanyarodtak ki a lakótelepről a Sárközy Géza utcára.  Ezért a városvezetés végül úgy döntött, hogy a Sárbereki lakótelep és a Sárközy Géza utca találkozásánál, a Csónakázó-tó közelében egy lámpás kereszteződéssel fogják szabályozni és biztonságosabbá tenni a forgalmat. 

A munkálatok még nyáron kezdődtek és komoly bosszúságot okoztak a lakóknak. Hiszen a lezárások miatt még beláthatatlanabb és nehezebb lett a közlekedés a környéken. Azonban az iskola kezdés második hetére végre beüzemelték a jelzőlámpás csomópontot. A környéken közlekedőknek most érdemes fokozottan figyelni, mert új forgalmi rend lépett életbe.
Az új közlekedési rend megszokása időt igényel, ezért az első napokban különösen fontos a figyelem, hogy elkerüljük a baleseteket.

 

