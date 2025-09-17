Fiatalok figyelem - akár 1 millió forintos támogatást is kaphatnak + videó

A mai fiatalok számára egyre nagyobb kihívást jelent az önálló élet megkezdése és az első lakás megvásárlása. Az ingatlanárak emelkedése, a hitelfelvétel nehézségei és a mindennapi megélhetés költségei sok esetben ellehetetlenítik, hogy a pályakezdő generáció biztos alapokra helyezze a jövőjét. Nem véletlen, hogy az állam és egyre több önkormányzat is kiemelt figyelmet fordít a fiatal családok támogatására, a lakástámogatás is első helyek között szerepel, hiszen a helyben maradás és a gyermekvállalás ösztönzése közös érdek.

A városi és kormányzati lakástámogatás kombinációja nagy segítséget nyújt a fiatal házaspároknak

Forrás: pexels.com

Városi lakástámogatás Komáromban

Komárom városa az elmúlt másfél évtizedben saját, egyedülálló kedvezményrendszert dolgozott ki, amely széles körű támogatásokat biztosít a helyieknek. A családbarát intézkedések között megtalálható a baba köszöntő program, az iskolakezdési kedvezmények, valamint számos utazási és szociális támogatás, amelyek mind a szülők és gyermekek életét könnyítik. A városvezetés hangsúlyozta: az intézkedések célja, hogy Komárom valóban élhető és vonzó település legyen a fiatal családok számára.

Komáromi fiataloknak duplán kedvez

Molnár Attila, Komárom polgármestere és Czunyiné Bertalan Judit, Komárom-Esztergom vármegye országgyűlési képviselője egy közös videóban jelentették be, hogy a városvezetés államtitkári kezdeményezésre döntött a támogatás bővítéséről. Ennek értelmében a már meglévő, 500 ezer forintos első lakáshoz jutási támogatást további 500 ezer forinttal egészítik ki. Így szeptembertől a komáromi fiatal párok már 1 millió forintos vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek első otthonuk megvásárlásához.

A lehetőség minden 35 év alatti fiatal házaspár számára nyitott, akik Komáromban tervezik közös jövőjüket. Amennyiben a városi és kormányzati támogatások kombinálódnak, a fiatal családok még kedvezőbb feltételekkel vághatnak bele a lakásvásárlásba.

Az Otthon Start program háttere

Országos szinten az Otthon Start program szintén kínál új lehetőséget azoknak a fiataloknak, akik első otthonukat szeretnék megvásárolni. A kormányzat által bevezetett intézkedés több támogatási formát is biztosít, így a lakásvásárláshoz kedvezményes hitel és vissza nem térítendő támogatás is elérhető. A program célja, hogy csökkentse a fiatalok életkezdési terheit, és hozzájáruljon a családalapításhoz.